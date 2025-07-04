Анонс газеты «Приднестровье» на 5 июля

Профессиональный праздник отмечают продавцы, кассиры, менеджеры, сотрудники складов и логистики — все, кто обеспечивает доступность товаров и высокий уровень обслуживания. Они и стали героями субботнего номера «Приднестровья».

Магазин «Калина» в селе Ержово Рыбницкого района знают многие, как и его скромных тружениц. «На работу, как к себе домой» — рассказ о тех, кто встречает каждого покупателя с улыбкой, помогает сделать правильный выбор и создает атмосферу доверия.

5 июля 1943 года началось переломное сражение в ходе Великой Отечественной войны. О нем в своей работе «Курская битва: перелом войны», присланной на конкурс «Зажигаем звезды», расскажет студент тираспольского техникума информатики и права Максим Пономаренко.

В первое воскресенье июля в Приднестровье отмечают День работника речного флота. О его сегодняшнем дне и стремлении к главной цели – чтобы Днестр оставался судоходной рекой — рассказал нашей газете директор Бендерского речного порта Юрий Алексеенко. Читайте – «Полноводный праздник».

В этом году исполняется 210 лет с момента закладки собора Преображения Господня в городе Бендеры. До 1815 года местность, где сейчас он сейчас находится, была пустынной. О том, «Как Преображенский собор всем миром строили», узнаете из одноименной публикации.

«Лучшие подруги» снова в строю. Чтобы поговорить об интересном и полезном. В материале «Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем» читателям предстоит знакомство с невероятным человеком, тираспольчанкой Анной Нагачевской.

Корреспондент газеты Татьяна Астахова-Синхани возобновляет беседы с читателями о важном, о простом, о житейском и жизненном. Которые, быть может, не имеют большого веса и Вселенского значения, но они важны, ценны и дороги для каждого отдельного человека, проживающего здесь и сейчас. Об этом и не только читайте в рубрике «Заметки на салфетках» в субботнем материале под названием «Букет из детства, или Жизнь состоит из мелочей».

В этот раз постоянная рубрика «Форум. Трибуна общения» состоит полностью из ваших писем. Читатели поднимают насущные вопросы и делятся приятными воспоминаниями.

Бессмертные строки Пушкина, посвящённые выпускникам Царскосельского лицея, отзовутся сердечным теплом на встрече любых однокашников. Так было и на вечере, где собрались мужчины и женщины, для которых (в некотором смысле) «целый мир чужбина», а отечество… нет, не Царское Село, но тоже чудесное, а главное, родное село – Рашков. Подробности – в материале «Друзья мои, прекрасен наш союз!»

Спортивные новости, афишу культурных мероприятий и гороскоп читатели найдут в конце номера.