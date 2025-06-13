Вам буде цікаво! Читайте в номері за 14 червня

Придністровці раді туристам

Туризм є однією з найважливіших галузей сучасної економіки, що спрямована на задоволення потреб людей та підвищення якості життя населення. Відповідно до Стратегії розвитку ПМР на період до 2026 р. ця галузь має стати своєрідним локомотивом, здатним вивезти нашу економіку на шлях поступального розвитку, сприяти збільшенню податкових відрахувань до скарбниці. Не випадкова й та увага, що приділяється державою до цієї галузі, заходи її підтримки.

Розповісти журналістам про потенціал внутрішнього туризму на засіданні «Експертного клубу», що періодично проходять на майданчику ДУ «Приднестровская газета», прийшла директор ДУ «Агентство з туризму» Анна Миколишина. Про те, що приваблює іноземців у нашому краї, що ми можемо їм запропонувати, читайте матеріал нашого кореспондента на п’ятій шпальті чергового випуску газети «Гомін».

Чарівники моди

Придністров’я здавна було краєм текстильників, швейників та взуттьовиків. Наша легка промисловість має славні традиції, які не були втрачені й у ринковий час.

У ній працюють невтомні люди, здебільшого жінки, які добре розуміються на модних тенденціях. Напевно тому, виготовлена ними продукція завжди відмінної якості, одяг і взуття, що випускаються, – сучасні, зручні та комфортні. Текстильники, взуттьовики, кравці вміють не лише добре працювати. Професійні свята, що влаштовують трудові колективи, зі своїми незмінними ярмарками-продажами та демонстрацією нових колекцій одягу, надовго залишаються в пам’яті придністровців.

Про те, як відзначили цьогорічний День легкої промисловості, наш кореспондент розповів на першій сторінці суботнього номера друкованого видання.

Блаженні миротворці

33 роки тому на берегах Дністра встановився мир. Припинилися вибухи гармат, перестали стріляти автомати. Треба було вирішувати: як далі жити сусідам, які ще вчора тримали одне одного «на мушці».

Через три десятиліття здається, що шлях до миру, стабільності та безпеки на берегах Дністра був простим. Той, хто пам’ятає минулі часи, скаже: «Зовсім непростим!», але при цьому згадає, як безпомилково було обрано головний принцип розпочатої миротворчої операції: зберігати мир будуть ті, хто ще зовсім недавно воював. Так з’явилися тристоронні миротворчі сили, які й досі охороняють мир у Зоні безпеки.

Про уроки ефективної миротворчої операції в Зоні безпеки дискутували учасники літньої сесії «Школи миротворчості», запросивши до діалогу відомих експертів у цій галузі. Про що говорили, які висновки зробили політологи та молоде покоління, читачі можуть дізнатися, ознайомившись з матеріалом нашого кореспондента, опублікований на третій шпальті свіжого випуску газети.

Поряд із цим творчий колектив «Гомону» підготував низку цікавих матеріалів. Вони присвячені:

робочим будням органів державної влади;

прем’єрам документальних кінострічок;

літній оздоровчій кампанії;

професійному святу медиків;

новим спортивним досягненням;

роботам у саду та городі.

Головне фото Сергія Марченка.