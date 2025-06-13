Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 14 юние, ал зиарулуй ностру

Оксана Корольова, артистэ десэвыршитэ, а трансформат пиктура пе лемн ынтр-о адевэратэ артэ, фиекаре пьесэ девенинд ун фрагмент дин суфлетул ей ши ун омаӂиу адус традициилор. Деталий гэсиць ын артиколул «Мэестрия де а модела лемнул ын повешть колорате».

Ынтр-о луме ын континуэ скимбаре, унде едукация тимпурие жоакэ ун рол есенциал ын формаря вииторулуй фиекэруй копил, дескидеря унуй Чентру де дезволтаре а копилулуй лынгэ паркул «Виктория» дин Тираспол репрезинтэ о инициативэ деосебит де импортантэ. Ачест спациу ну есте доар ун лок унде пэринций ышь пот лэса копиий ынтре ореле 9:00 ши 13:00, чи ши ун медиу едукационал структурат, менит сэ стимулезе дезволтаря мултилатералэ а челор мичь.

Деспре активитатя чентрулуй афлаць дин артиколул «Ун ноу чентру де дезволтаре пентру копий».

Лидия Константиновна Коблас, медик неуролог ын спиталул районал дин Рыбница, ла вырста де 86 де ань ынкэ май практикэ тратаментул пачиенцилор ын секция де неуролоӂие, авынд суб тутела думисале зечь де болнавь. Думняей дежа чирка 60 де ань, зи де зи пэшеште прагул спиталулуй (кяр ши ын кончедиу), деоарече ышь фаче грижь пентру пачиенций сэй. Деталий гэсиць ын артиколул «Салваторь де вьець оменешть».

Валентина Василевна Деревчук лукрязэ ла спиталул районал дин Каменка май бине де 50 де ань. Ын 1972 еа а фост ангажатэ аич ка медик-офталмолог, дар нивелул ыналт де прегэтире теоретикэ ши тендинца перманентэ де а-шь ымбогэци багажул де куноштинце, де а-шь перфекциона деприндериле практиче ау фост обсервате репеде де кэтре кондучеря спиталулуй. Артиколул «Вяцэ богатэ ын евенименте».