Анонс газеты «Приднестровье» на 7 июня

Новости ГУ

Накануне Дня работников легкой промышленности газета «Приднестровье» посвятила субботний номер всем, для кого этот праздник профессиональный.    

Фото Виктора Громова.

Славная история легендарной фабрики «Одема» им. В. Соловьёвой», ее выдержка и стойкость в непростые для предприятий республики времена, уверенное стремление руководства не только оставаться ведущим производством, но и его бережное отношение к коллективу, как к молодым, так и к опытным кадрам, заслуживают уважения. Чтобы узнать больше о жизни фабрики, корреспондент издания встретилась с её директором Светланой Карабан и  двумя бригадирами, которые трудятся здесь более 40 лет. Результат встреч в субботнем материале «Гордое звание «Одемовец».

Фото из архива Интерцентр Люкс.

Недавно Дубоссарская швейная фабрика отметила 55-летие. Сегодня это современное высокотехнологичное предприятие с собственным брендом, но в её основе – судьбы, труд, упорство и мастерство людей, стоявших у истоков. Об этом – в материале «Красивая одежда для всей семьи».

Фото Виктора Громова.

В 2025 году, 24 мая «Комсомольской правде» исполнилось 100 лет. С первого номера и по сей день ни одно важное событие не остаётся без ее внимания. Директор филиала Института стран СНГ в городе Тирасполе Владимир Ладункин вспоминает о том, какой он знал газету во времена своей молодости и что издание связывает с нынешней «Одемой», а тогда фабрикой «40 лет ВЛКСМ». Об этом в материале под названием «Сто лет, как один миг».

Фото Виктора Громова.

Идеей открыть пространство, где дети вместе с родителями смогут творить, загорелась Полина Гура. И планы у неё грандиозные, а главное — ею движет желание объединить младшее и старшее поколения семей за одним занятием, созидающим и интересным. Подробнее о мастере кукол и её деле читайте в очерке «Мама, этот мишка будет моим?».

Фото Яны Сакка.

«Мои картины волшебные», — считает художница Марина Пасечник. Её аффирмации -это не просто позитивные фразы, а настоящие миниатюрные картины. Подробнее – в одноименном материале.

Фото Артема Старовойтова.

В первый день лета в столичном кинотеатре «Тирасполь» прошла премьера художественного фильма для детей, снятого Первым Приднестровским телеканалом. Причём он рассчитан не только на местную аудиторию. В рамках международного российского проекта «Киноуроки» фильм будет демонстрироваться в школах РФ, чтобы дети огромной братской страны смогли больше узнать о нашем маленьком, но прекрасном и обаятельном крае на берегу Днестра. Все подробности – в материале «Золотая карета».

Фото Олега Соснина.

Если брать по отдельности, в этом человеке не было ничего слишком выдающегося, однако в целом Александр Вертинский – яркое и неповторимое явление в русской культуре.  Недавно в столичном кинотеатре «Тирасполь» прошёл премьерный показ документального фильма «Во степи молдаванской… Вертинский», созданный студией документальных фильмов «Трио». Подробности — в материале «И душа вернётся к милым берегам».

В конце номера – афиша выходного дня, гороскоп и прогноз погоды на неделю.