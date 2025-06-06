Анонс газеты «Приднестровье» на 7 июня

Накануне Дня работников легкой промышленности газета «Приднестровье» посвятила субботний номер всем, для кого этот праздник профессиональный.

Славная история легендарной фабрики «Одема» им. В. Соловьёвой», ее выдержка и стойкость в непростые для предприятий республики времена, уверенное стремление руководства не только оставаться ведущим производством, но и его бережное отношение к коллективу, как к молодым, так и к опытным кадрам, заслуживают уважения. Чтобы узнать больше о жизни фабрики, корреспондент издания встретилась с её директором Светланой Карабан и двумя бригадирами, которые трудятся здесь более 40 лет. Результат встреч в субботнем материале «Гордое звание «Одемовец».

Недавно Дубоссарская швейная фабрика отметила 55-летие. Сегодня это современное высокотехнологичное предприятие с собственным брендом, но в её основе – судьбы, труд, упорство и мастерство людей, стоявших у истоков. Об этом – в материале «Красивая одежда для всей семьи».

В 2025 году, 24 мая «Комсомольской правде» исполнилось 100 лет. С первого номера и по сей день ни одно важное событие не остаётся без ее внимания. Директор филиала Института стран СНГ в городе Тирасполе Владимир Ладункин вспоминает о том, какой он знал газету во времена своей молодости и что издание связывает с нынешней «Одемой», а тогда фабрикой «40 лет ВЛКСМ». Об этом в материале под названием «Сто лет, как один миг».

Идеей открыть пространство, где дети вместе с родителями смогут творить, загорелась Полина Гура. И планы у неё грандиозные, а главное — ею движет желание объединить младшее и старшее поколения семей за одним занятием, созидающим и интересным. Подробнее о мастере кукол и её деле читайте в очерке «Мама, этот мишка будет моим?».

«Мои картины волшебные», — считает художница Марина Пасечник. Её аффирмации -это не просто позитивные фразы, а настоящие миниатюрные картины. Подробнее – в одноименном материале.

В первый день лета в столичном кинотеатре «Тирасполь» прошла премьера художественного фильма для детей, снятого Первым Приднестровским телеканалом. Причём он рассчитан не только на местную аудиторию. В рамках международного российского проекта «Киноуроки» фильм будет демонстрироваться в школах РФ, чтобы дети огромной братской страны смогли больше узнать о нашем маленьком, но прекрасном и обаятельном крае на берегу Днестра. Все подробности – в материале «Золотая карета».

Если брать по отдельности, в этом человеке не было ничего слишком выдающегося, однако в целом Александр Вертинский – яркое и неповторимое явление в русской культуре. Недавно в столичном кинотеатре «Тирасполь» прошёл премьерный показ документального фильма «Во степи молдаванской… Вертинский», созданный студией документальных фильмов «Трио». Подробности — в материале «И душа вернётся к милым берегам».

В конце номера – афиша выходного дня, гороскоп и прогноз погоды на неделю.