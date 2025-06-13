Анонс газеты «Приднестровье» на 14 июня

Завтра, 15 июня, День медицинского работника. Субботний номер «Приднестровья» расскажет об этих неравнодушных и преданных делу людях.

Слободзейской центральной районной больнице в этом году 140 лет. Главное и первое его достояние — люди, специалисты разных сфер и уровней, — медики, конечно. Начиная от главного врача, заканчивая профильными специалистами, медсестрами и санитарами. Переходя из кабинета в кабинет, мы знакомились с такими разными, но такими глубокими, внутренне наполненными людьми. И всякий раз восхищались тем, какие у нас медики…Продолжение — в материале «Без сочувствия нет врача».

В уютном кабинете завотделением анестезиологии и реанимации педиатрического стационара Бендерского центра матери и ребёнка Татьяны Дубоносовой можно заметить листочки с детскими рисунками, сопровождёнными этими бесхитростными, искренними, добрыми словами: «Милому доктору! Ура, лето!» Очерк с одноимённым названием – о тех, чьё благородное призвание – своевременно оказывать неотложную помощь детям.

Медицинские сестры являются «средним медперсоналом». А пациенты их называют «ангелами в белых халатах», которые и нужные процедуры выполнят, и словом поддержат. Об одной из них – главной медсестре ГУ «Рыбницкая ЦРБ» Оксане Паскарь – в зарисовке «Моя профессия – моя жизнь».

Наша газета продолжает проект «Экспертный клуб», где нет главного и второстепенного, где нет протокола, а есть открытый, откровенный диалог. Лето – период отпусков и горячая пора для сферы туризма. О том, какие места в республике могут посетить приднестровцы и иностранные путешественники, что делается для повышения привлекательности нашего края и многом другом, мы пообщались с представителями агентства по туризму ПМР – директором Анной Миколишиной и её заместителем Егором Артюховым. Подробности в материале «Туризм –это про эмоции…».

«Мои года – моё богатство» – страница для людей «серебряного» возраста. В этот раз она состоит из писем читателей. А также о том, как провести с пользой и удовольствием время читайте в зарисовке «Лето для меня и внучки».

Чужая душа – потемки. Порой трудно разобраться даже в мыслях и делах близкого человека. В постоянной рубрике «Житейские перекрестки» рассказ о ситуации, когда ну просто обязан вмешаться… – «Она же сестра!»

Что связывает китайского учёного-правоведа с Тирасполем и Слободзеей? Почему он изучает русскую правовую науку и приезжает в Приднестровье, чтобы увидеть памятники, поговорить с местными жителями и вдохновиться «кухней с душой»? О встрече с человеком, для которого Приднестровье – точка на карте, а место живой памяти и настоящей теплоты в материале «Место, где оживает память: взгляд китайского исследователя».

Мы продолжаем рассказ о редких и исчезающих видах отечественной фауны и флоры. В очередной раз обращаем внимание на проблему хищных птиц. На сей раз речь пойдет о «недоорлах». Они размерами поменьше своих родственников, поэтому и зовутся большим и малым подорликами. Читайте о них в зарисовке «Погиб на родине, преодолев тысячи километров».

«Как вы думаете, во всяком ли саду могут жить феи? Не материальные, конечно, а волшебные, незримые, как сама душа. А душой, по-моему, сад обладает, когда в нём есть место естественности и природности. Не дикой, конечно, не пущенной на самотёк, как в лесу, но всё же…» Лирическое эссе «Феи и другие чудеса сада», — ещё один «рецепт счастья» от садовода и художника Оксаны Руссу.

Традиционно в конце номера читателей ждут День в истории, гороскоп, прогноз погоды на предстоящую неделю и афиша.

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