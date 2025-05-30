Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 31 май, ал зиарулуй ностру

Ынтр-о луме дищитализатэ, унде месажеле се тримит ку ун сингур клик, екзистэ ынкэ оамень каре кред ын фармекул уней скрисорь адевэрате. Лиана Герлак есте уна динтре ачеле персоане, каре, де май бине де ун дечениу, а трансформат симпла букурие де а тримите о карте пошталэ ынтр-о адевэратэ традицие.

Деталий гэсиць ын артиколул «Букурия уней кэрць поштале».

Флорида. Орландо а гэздуит речент World Championship, уна динтре челе май импортанте компетиций де хип-хоп дин луме. Суте де партичипанць дин 52 де цэрь, мий де оре де прегэтире, о конкуренцэ инкредибилэ! Нистрянул Влад Баранецкий ши партенера са, Дария Горохова, ау уркат пе сченэ ын категория де «Хип-хоп дует», ла прима лор партичипаре ла ачест нивел.

Влад ышь ымпэртэшеште трэириле ын артиколул «Хип-хоп ла нивел мондиал».

Локуитоаря сатулуй Катериновка дин районул Каменка, ын трекут мунчитоаре ын спателе фронтулуй, Ана Ивановна Руснак ын курынд ышь ва сэрбэтори чя де-а 96-я аниверсаре. Кынд а ынчепут рэзбоюл, еа авя доар 12 ань. Рэмасэ орфанэ де ла вырста де 5 анишорь, Ана доведисе дежа сэ густе дин плин дин амарул вьеций, дар ачаста ну ынсемна нимик ын компарацие ку чея че а ындурат ын аний окупацией де ла фасчишть ши компличий лор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ындурынд амарул ынкэ дин копилэрие».

Ын анул курент шь-ау луат рэмас бун де ла грэдиницэ ши дисчиполий групелор «Алунел» ши «Гиочел» дин сатул Ташлык, районул Григориопол. Доуэзечь ши шасе де микуць ау девенит май куражошь ши май куриошь ын ачастэ периоадэ фэрэ де грижь а копилэрией.

Кум ышь вэд вииторул ачешть мичь абсолвенць, афлаць дин артиколул «Висуриле копилэрией».