Анонс газеты «Приднестровье» на 31 мая

В субботнем номере газеты «Приднестровье» читателей ждут встречи с талантливыми людьми и интересные истории.

Накануне 80-летнего юбилея детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского корреспонденты газеты пришли сюда в гости. Увлечённые захватывающей беседой, расположенные ревностным отношением преподавателей и руководства школы к своему делу, им стало ясно, почему дети называют это место своим вторым домом. О жизни школы читайте в материале «О любви к музыке и детям».

Наша земля – настоящий кладезь загадок и тайн, которые ещё только предстоит исследовать. Помочь в этой захватывающей приключенческой миссии готовы в фирме «РИО», агентстве, работающем в туристической отрасли и индустрии гостеприимства уже долгое время. О том, какие направления пользуются популярностью у приднестровских туристов и иностранцев, куда поехать отдохнуть во время отпуска и летних каникул, читайте в материале «Затерянные миры Приднестровья».

И взрослые, и детвора рады замечательному празднику света, мира, добра и улыбок – Дню защиты детей. Для них – литературный подарок «Лето на носу».

Чтобы познакомиться с самым южным приднестровским селом, нужно всего лишь отъехать чуть более 35 километров от столицы. Сегодня здесь для жизни есть всё, а главное его достояние — люди, из поколения в поколение передающие то лучшее, что стоит беречь. О вчерашнем и сегодняшнем дне села и сельчан — в очерке «Заверните в Незавертайловку!».

Этническая палитра Приднестровья необычайно яркая. В постоянной рубрике «Народ как река» речь пойдет о ногайцах, кочевниках, живших в наших краях относительно недавно, всего около двухсот лет назад. «Ногайцы и феномен времени», или что общего между Диким полем и Диким западом, – узнаете из материала.

В постоянной рубрике «Форум. Трибуна общения» читатели найдут ответы компетентных лиц на волнующие вопросы и поднимут новые, а также просто поделятся с читателями семейными историями.

Новости спорта, афиша на выходные дни и астрологический прогноз — как всегда, в конце номера.