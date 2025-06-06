Вам буде цікаво! Читайте в номері за 7 червня

Приклад для молодого покоління

На фронтах Великої Вітчизняної війни, у глибокому тилу, не шкодуючи життя, боролися з ворогом і жителі Придністров’я. Наші земляки покрили себе нев’янучою славою. 12 з них удостоєні найвищої державної нагороди – зірки Героя Радянського Союзу.

На полях битв, у запеклій боротьбі підпільників і партизанів з ненависними окупантами перемогла не стільки зброя, перемогли воля і дух. Волелюбний дух усіх народів Радянського Союзу. Вони були єдині, а тому непереможні! Вони вистояли, вони перемогли. Вони – Переможці!

На шостій шпальті нового випуску газети читайте матеріали про цих мужніх людей.

Літо! Час відпочинку

Дев’ять довгих місяців юні придністровці чекали цієї благословенної пори – літніх канікул. Закинуті підручники й калькулятори, попереду чекають розваги та подорожі. Держава подбала, щоб школярі в цю прекрасну літню пору змогли оздоровитися, відпочити та підготуватися до нового навчального року.

Дитячі табори республіканського значення та шкільні майданчики гостинно відчинили двері перед дітворою.

Про соціальну підтримку батьків у період дитячої оздоровчої кампанії, а також початок роботи таборів у Дубоссарському районі передплатники газети можуть прочитати в добірці матеріалів, опублікованих на сьомій шпальті нашого видання.

Рок живий!

Композиції в жанрі рок мають чимало шанувальників в усьому світі. У цій своєрідній музиці відчувається сила, потужна енергія. Вона приваблива для слуху, а багато текстів мають гостро соціальний відтінок. Більшість тих, хто її слухає і грає, – люди молоді. В молодості ж енергія, максималізм, бажання «перевернути» цей застоялий світ буквально виходять з берегів. І ставлення до цієї музики в період становлення особистості щире.

Четвертий сезон поспіль у Придністров’ї реалізується проект «Відкритий мікрофон». На сценічному майданчику біля озера Катерининського парку звучать гітари й гримлять барабани. Охочі демонструють усе, на що здатні. Таке, можливо, не зовсім професійне, але щире виконання до глибини душі зворушує досвідчену публіку.

Матеріал про початок нового музичного рок-сезону опублікований на восьмій сторінці свіжого випуску газети «Гомін».

Журналісти газети підготували також публікації на теми:

збереження сімейних цінностей;

протистояння шахрайству в мережі;

святкування Дня прикордонника;

нелегкої легкої промисловості;

погодних умов.

Головне фото Ніни Панаїди.