Вам буде цікаво! Читайте в номері за 31 травня

Пам’ять – наша совість

У нашій свідомості травень незмінно асоціюється з Перемогою радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Це наша гордість, наша слава, символ єднання, спільних цілей і прагнень. Довгих чотири роки верстами війни йшов солдат Червоної Армії. На вівтар Перемоги Радянський Союз поклав, за різними оцінками, від 20 до 27 млн осіб. Вони загинули, багато хто дістав поранення, і війна-лиходійка «наздоганяла» їх уже в мирний час. Попри все, пам’ять про них жива і житиме у віках.

Ми завжди повинні пам’ятати, якою ціною був завойований мир.

Про те, як ми вшановуємо наших визволителів, наших переможців, розповідають матеріали кореспондентів газети, розміщені на сторінках 2,3,5,7.

Шевченко – гордість усіх українців

Тарас Григорович Шевченко, очевидно, найвідоміший у світі українець, що називається, совість нації. Одразу й не визначиш, ким він більше був: поетом, письменником, художником чи філософом.

Дослідники його творчості переконані, що він був людиною складної долі. Та, попри всі негаразди, що йому випали, митець зумів вистояти і створити багато поетичних і художніх творів, які увійшли в аннали української літератури, поезії, образотворчого мистецтва. Його творчу спадщину з цікавістю вивчають сучасники.

Доторкнутися до таланту генія змогли учасники заходу, присвяченого черговій річниці перепоховання праху Великого Кобзаря на його батьківщині – Україні, який відбувся в ПДУ.

Матеріал про це опублікований на 6-й шпальті чергового номера газети «Гомін».

Вам посилка

Поштова служба є однією з найконсервативніших галузей. Однак і тут відбуваються кардинальні зміни, на які значний позитивний вплив мають цифрові технології та сучасні телекомунікаційні системи.

У цьому ж руслі розвивається і придністровська пошта. Про її трансформацію та нововведення в роботі нашому кореспонденту розповів заступник генерального директора ДУП «Пошта Придністров’я» Віктор Іллічов.

Про те, чого вже вдалося досягти, а що тільки планується, – читайте на третій шпальті суботнього номера газети.

Журналісти «Гомону», крім того, підготували для читачів чимало цікавих матеріалів:

про останній дзвоник у Суворовському училищі;

про діяльність Уряду;

про вшанування пам’яті полеглих у 92-му дубоссарців;

про жителів мальовничого села Катеринівка;

про зв’язок відомого шансоньє Олександра Вертинського з Бендерами;

про спадщину Тараса Шевченка;

і про те, коли ж припиняться дощі й настане по-справжньому літня погода.

Головне фото Ольги Азарової.