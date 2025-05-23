Вам буде цікаво! Читайте в номері за 24 травня

Якість – гарантія смаку та здоров’я

Однією з важливих складових забезпечення продовольчої безпеки держави є розвиток вітчизняного виробництва, мінімізація обсягів поставок продуктів харчування за імпортом. Останніми роками держава в цьому напрямі запровадила чимало заохочень. Одним із них є закупівля підприємствами харчової промисловості молока у громадян, які утримують велику рогату худобу в приватних господарствах.

У цьому процесі одним із найважливіших аспектів є перевірка якості молочної сировини, що використовується для виготовлення кисломолочної продукції на внутрішньому ринку. Закони ринку неодноразово підтверджували аксіому: якісний товар отримують з якісної сировини. Щодо цього в республіці існують дуже суворі ветеринарно-санітарні правила, якими мають керуватися власники корів і за якими дуже уважно спостерігають ветеринари.

На третій шпальті чергового номера нашого видання читачі мають можливість ознайомитися з вимогами, які висуваються до молока, що здається на переробку.

Ветерани – наша слава, наша гордість

Все далі в минуле відходить переможний травень 45-го, дедалі менше залишається поруч із нами тих, хто завоював мир. Ми в неоплатному боргу перед ними за Перемогу, за щастя, за сьогодення і майбутнє. Ми безмірно вдячні ветеранам, трудівникам тилу, в’язням фашизму, усім, хто приніс Велику Перемогу.

В пам’ять про батька, через 80 років його фронтовими дорогами пройшов автор публікації «Пам’ятає Відень…», а школярка з Дубоссар, праправнучка героя Великої Вітчизняної війни, у статті «Солдат із Шамкіра: шлях через війну» розповіла про ратні подвиги прапрадіда. Почуттями гордості та вдячності, що живуть у їхніх серцях, вони поділилися з нашими читачами на четвертій сторінці нового випуску газети «Гомін».

Хранителі історії

Музеї часто називають храмами історії. Експонати іноді мають сакральний сенс і служать містком між минулим, сьогоденням і майбутнім. Вони свідчать про те, як жили наші попередники.

Хочете знати історію – завітайте до музеїв. У їхніх залах відвідувач ніби подорожує у часі та просторі. З цією метою сучасні музейні заклади стараються використовувати нові, зокрема інтерактивні технології збереження пам’яті про давні часи та нещодавні події, оскільки вчорашній день – це вже історія, хоч і новітня.

Цього тижня хранителі історії відзначили міжнародний день музеїв. Про один із них на п’ятій шпальті чергового номера нашого видання розповів наш власний кореспондент по Кам’янському району.

А ще в черговому номері газети «Гомін» читачі можуть дізнатися:

як у Тирасполі відбулося свято української вишиванки;

як не помилитися з вибором професії;

про презентацію збірок нарисів про ветеранів ВВВ, виданих колективами редакцій республіканських газет;

про те, чим вражають юні виконавці та захоплює мистецтво балету;

і про те, як спорт збагачує та урізноманітнює наше життя.

Головне фото Ніни Панаїди.