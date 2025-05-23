Анонс газеты «Приднестровье» на 24 мая

25 мая в Приднестровье отмечается День работников культуры — профессиональный праздник всех, кто трудится в сфере искусства, просвещения и культурного наследия. Редакция газеты «Приднестровье» в субботнем номере выражает признательность людям, посвятившим свою жизнь этому служению.

Рыбницкий Дворец культуры – настоящий центр духовности и народного творчества города и района, объединяющий сотни одарённых, наделённых способностями людей. О их достижениях и заслугах в статье «Культура – это состояние души» расскажет директор учреждения Елена Христодулиди.

Человек, заставший три эпохи, ветеран, депутат, актер, «Апостол советской Молдавии». Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Мефодия Апостолова, народного артиста Молдавской ССР. Читайте в одноименном очерке.

Приятно видеть, скажем, на заднем стекле автомобиля надпись: «Спасибо деду за Победу!». Это, безусловно, правильно и хорошо. Но не слишком ли мы сужаем горизонт заслуженной благодарности? Почему только деду? Порой во имя деда и добытой им с боями Победы наши бабушки совершали и вовсе непостижимое. Об этом — в материале «Спасибо бабушке за деда!».

«Помнит Вена» — рассказ Олега Настасенко о том, как накануне Дня Победы они с братом совершили поездку по странам Европы, где в годы Великой Отечественной войны с боями прошел их отец.

Екатерина Стройкина родом из Приднестровья, но в раннем детстве с родителями уехала из родных мест. В этом году она приехала в Приднестровье специально на 80-летие Великой Победы. О том, каким был для неё этот праздник, – в материале «Это всё моё, родное».

«Спасибо, воспитатели! Спасибо, детский сад!» — увлекательная экскурсия в удивительный мир доброты и непосредственности, улыбок и неожиданных откровений. Речь о подготовительной группе «Зайчики» бендерского детского сада №9 «Букурия».

В рубрике «День в истории» 24 мая газета отметит день рождения города Днестровска. А заодно расскажет читателям об истории возникновения этого сначала посёлка, а потом и города. Читайте обо всём в материале под названием «Лиманск? Энергодар? Энергоград? Днестровск!».

Выставка животных на аграрно-технологическом факультете приднестровского госуниверситета поднимала настроение даже меланхоликам. Нутрии и белки, змеи и экзотические улитки, перепёлки и попугаи, обезьянки и еноты… Много людей, много эмоций, масса интересных историй – обо всём этом расскажет зарисовка «Праздник жизни».

В конце номера – афиша предстоящих мероприятий, гороскоп и прогноз погоды на неделю.