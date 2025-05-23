Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 24 май, ал зиарулуй ностру

Дупэ ун кончерт, каре речент а авут лок ын чинематографул де варэ дин орашул Слобозия, ам фэкут куноштинцэ ку Алексей Осичев. Кынтэрецул а еволуат пе ачастэ сченэ ну пентру прима датэ, оферинд о престацие ремаркабилэ ши реушинд сэ трансмитэ емоций ши аутентичитате ын фиекаре нотэ музикалэ интерпретатэ.

Де унде вине тынэрул талентат афлэм дин артиколул «Алексей Осичев: талент ши персеверенцэ»

Кум сынт ей, абсолвенций зилей де азь? Пентру а гэси рэспунсул, ам мерс ла шкоала дин сатул Карагаш, районул Слобозия. Ку мултэ кэлдурэ не-а ынтылнит директоаря ей, Татиана Василевна Сандул ши патру абсолвенте дин анул курент але класей а 11-я «А»: Анастасия Кицкан, Екатерина Чебан, Анастасия Андронатий ши Ана Чичик.

Фачець ши думнявоастрэ куноштинцэ ку еле, читинд артиколул «Клинкет де адио, шкоалэ».

Програмул активитэций «Ноаптя ын музеу» ын Музеул де Стат де Арте а фост варият ши когнитив. Волунтарий институциилор де ынвэцэмынт дин ораш ау презентат лукрэрь тематиче але диферитор ауторь. Ау фост ши презентэрь, ши ателиере, ши портрете ла командэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ноаптя ын музеу»