Подписка в ходе сельского праздника

Традиция чтения печатных версий газет сохраняется в нашем обществе, несмотря на повсеместное властвование новых телекоммуникационных систем и информационных технологий. Современные печатные СМИ, сберегая традиции, продолжают информировать тех, кто жаждет познать что-то новое. Приднестровские газеты, в том числе республиканские, входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета», тоже в их числе.

Особое внимание в ГУ «Приднестровская газета» уделяется проведению подписной кампании. Одними из самых эффективных площадок для привлечения подписчиков, представления главных печатных изданий республики – газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» – являются храмовые праздники населенных пунктов Приднестровья. Их всегда успешно используют и работники газет, и сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», и почтовики. Все они едины в стремлении увеличить число подписчиков.

На днях «День села» (храм) отпраздновали жители с. Спея Григориопольского района. Представившейся возможностью пообщаться с потенциальными подписчиками не могли не воспользоваться сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Совместно с коллегами из сельского почтового отделения они провели традиционную акцию «День подписчика». По ее итогам увеличилось число подписчиков республиканских газет, которые будут их получать во втором полугодии. Это значит, что труд журналистов, работников ГУ «Приднестровская газета» востребован, как и информация, которую они публикуют.

В очередной раз напоминаем посетителям сайта нашего учреждения: у подписной кампании на республиканские печатные издания непрерывный формат – подписаться на них можно в любой рабочий день.

Чем больше у газет будет читателей, тем больше у журналистов будет стимул работать, информировать приднестровцев обо всех происходящих в республике важных событиях.

Фото Влада Унтилова.