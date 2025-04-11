Вам буде цікаво! Читайте в номері за 12 квітня

Вибір професії – вибір життєвого шляху

Безтурботне дитинство закінчується в старших класах школи. Вчорашні хлопчики та дівчатка в мить стають дорослими, оскільки раптом постають перед вибором подальшого життєвого шляху – ким стати? Це чи не найголовніший вибір у житті, адже робота має, окрім грошей, приносити ще й задоволення.

Зорієнтуватися в безмежному морі сучасних спеціальностей придністровським школярам допомагають учителі, а також викладачі середніх і вищих професійних навчальних закладів. Майданчиками, де їхні інтереси збігаються, є ярмарки вакансій навчальних місць, а також Дні відкритих дверей, що проводяться в освітніх установах навесні. Одні представляють потенціал своїх закладів, інші ретельно зважують, яку професію обрати, чому присвятити життя.

Про те, що пропонують навчальні заклади, читайте в матеріалах кореспондентів на 1-й, 7-й, 8-й шпальтах нашого друкованого видання.

Кіно на всі часи

Напередодні 80-річчя Перемоги редакція газети «Гомін» реалізує просвітницький проект «Кіно Перемоги». На майданчику ДУ «Приднестровская газета» демонструють радянські фільми про війну, що увійшли до золотого фонду світового кіномистецтва.

Проект із популяризації кінокласики адресований молодому поколінню, якому необхідно ще раз нагадати про подвиг народу у Великій Вітчизняній війні і про те, якою ціною був завойований для людства мир. Ведуча кінопоказів і подальшого обговорення фільмів – відомий кінознавець, заслужений діяч мистецтв ПМР, актриса, ведуча ТСВ Світлана Солянкіна, концентрує розмову на відображенні теми війни в радянському кінематографі. У невеликій глядацькій залі – школярі, студенти, суворовці, курсанти Військового інституту. Уже показані «В бій ідуть тільки «старики», «Балада про солдата», «Офіцери».

Враженнями про перегляд із читачами газети «Гомін» на 6-й сторінці поділився наш кореспондент.

Фото – хобі, фото – майстерність

Новий час диктує нові віяння. Сьогодні вже стало звичкою буквально кожен крок, кожну мить фіксувати цифровою камерою.

Особливо чутливе до сучасної спокуси молоде покоління, для якого фотографія вже не є чимось елітарним, вона стала звичним повсякденним заняттям. Складається враження, що кожен кожного фотографує.

Та не слід думати, що все так просто, що немає жодних правил і норм. Саме про них говорили в ДУ «Приднестровская газета» в межах курсу «Медіашколи». Про обмін досвідом читайте на п’ятій шпальті нашого чергового номера.

А ще в черговому випуску щотижневого видання «Гомін» читачі можуть дізнатися:

про продовження надзвичайного стану в економіці ще на місяць;

про підсумки діяльності Міністерства сільського господарства за минулий рік;

про чарівну ауру джазу;

про ювілей редактора газети «Адевэрул Нистрян»;

про розвиток екологічного туризму в республіці;

про те, що зірки нам пророкують і чи настане наступного тижня справжня весна.

Головне фото Сергія Марченка.