Анонс газеты «Приднестровье» на 12 апреля

Сразу несколько населенных пунктов Приднестровья сегодня отмечают 81 год со дня освобождения от немецко-румынских захватчиков. Этому событию и посвятила газета «Приднестровье» субботний выпуск.

Неудержимой волной советские войска продвигались на запад… На этом фоне освобожденные за один день Тирасполь, Дубоссары, Григориополь представляются крупицами в море. Однако для тех, кто жил в них, победоносный апрель равнозначен самой возможности дышать, радоваться, мыслить. «Заря освобождения» – о том, как 81 год назад столица Приднестровья была рождена заново.

Учащиеся 4 «А» класса тираспольской средней школы №9 им. С.А. Крупко приняли участие в городском конкурсе исследовательских работ. И даже к 80-летию Великой Победы выпустили свою газету, рассказав на её страницах о героическом прошлом своих прадедов-фронтовиков. Об этом – в материале «Между прошлым и будущим — Мы!».

В гостях у Таисии Власенко корреспондент услышал историю жизни её родителей, военную историю. Как оказалось, похожую на многие другие и в то же время совершенно особенную, неповторимую, как сама жизнь, как линии отпечатков пальцев — «О корнях, об истории и памяти».

ГУ «Приднестровская газета» приняло участие в работе круглого стола «Курс на грамотность. Как современным СМИ сохранить русский язык в эпоху цифровизации». Мероприятие было организовано Союзом журналистов Москвы совместно с факультетом международной журналистики МГИМО и при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Этому событию посвящена статья «Без божества, без вдохновенья… нет языка».

В 2023 году инженер-геолог Александр Митител подарил дубоссарскому историко-краеведческому музею свою коллекцию минералов, останков ископаемых животных, личных предметов, фотографий и документов. Всего более 50 единиц интересных, ценных экспонатов, составивших постоянную выставку. Об интересной судьбе многоопытного геолога читайте в очерке «Яна, Индигирка, Колыма, Днестр…»

Приднестровский народ, как река, вобрал самые разные этнические потоки. В одноименной постоянной рубрике газета расскажет о временах монгольских завоеваний. «На просторах империи Хубилая» – материал о периоде, когда Приднестровье и Китай входили в состав одного государства.

В любом поколении появляются те, кто грезит тайнами мироздания, мечтает стать специалистом в конкретной научной области. «Держись, геолог!» – о том, чем привлекает профессия и кто в Приднестровье занимается наукой о Земле.

Её авторский стиль отличается яркостью и сочностью цветовых решений, детской непосредственностью и некой недосказанностью. Откуда черпает вдохновение художница и о чём мечтает, узнаете из интервью «Городские истории Аурики Флоря».

О серенькой птичке с божественным голосом, воспетой поэтами от античности до наших дней – зарисовка «Время слушать соловьёв» в рубрике «Окно в природу».

В конце номера – традиционные рубрики «Спортивная орбита», «День в истории», «Кухня великих», а также гороскоп и афиша выходного дня.