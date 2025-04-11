Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 12 априлие, ал зиарулуй ностру

Анастасия Новикова а трансформат пасиуня ей пентру крошетат ынтр-о микэ афачере. Ку мултэ мигалэ ши имаӂинацие креязэ хайне пентру копий, каре пот фи персонализате конформ пофтелор клиенцилор. Лукрул мануал а девенит парте дин рутина зилникэ а Анастасией, крошетынд ку плэчере орькынд аре оказия. Фэкынд парте дин Асочиация мештерилор ши мештешугарилор дин РМН, партичипэ ку лукрэриле сале ла диферите ярмароаче де артиколе артизанале.

Деталий гэсиць ын артиколул «Хайне крошетате — темелия уней афачерь персонале».

Ун миниспациу зоолоӂик ку титлул «Лапландия» с-а дескис речент ын куртя де каруселе дин четатя Бендер. Инициатива апарицией ачестуй тэрым де креатурь блэноасе ши чуфулите апарцине социлор Маттерн ын колабораре ку администрация четэций. Цестоасе терестре ши акватиче, пэсэрь, ун пеликан, епурь ши маймуца Рики аштяптэ мичий визитаторь. Ачестя сынт казате ын волиере.

Деталий гэсиць ын артиколул «Лапландия» — локул унде поате фи едукат респектул фацэ де анимале».

Ын резултатул черчетэрилор ынфэптуите де ангажаций музеулуй дин Незавертайловка а девенит клар кэ сатул а фост елиберат пе 11 априлие 1944. Потривит ачестора, принтре нумероаселе довезь ау фост ши аӂенделе осташилор Реӂиментулуй 810 де инфантерие, постате пе сайтул «Память народа», прекум ши унеле аминтирь але консэтенилор ын етате. Май тырзиу, тоате ачестя ау фост публикате ын капитолул «Пришла весна освобождения» («А сосит примэвара елиберэрий») ал кэрций историче «Незавертайловка в обьективе времени» («Незавертайловка ын обьективул тимпулуй»), алкэтуиторь ай кэрея сынт Сергей Чебан, депутат ал Советулуй Супрем ши Олег Настасенко, редактор ал зиарулуй «Слободзейские вести».

Деталий гэсиць ын артиколул «Незавертайловка: прин обьективул тимпулуй».

Павел Шинкарюк, депутатул Советулуй Супрем пе чиркумскрипция електоралэ № 21 «Слобозия», а авут о ынтылнире ку алегэторий, ын кадрул кэрея а фэкуут биланцул активитэций сале дин ултимул ан, ын спечиал привинд екзекутаря порунчилор алегэторилор. Парламентарул а ворбит ши деспре проектеле де леӂе елаборате ши адоптате ку партичипаря са.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ын прим-план – порунчиле алегэторилор».