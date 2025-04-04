Анонс газеты «Приднестровье» на 5 апреля

В субботнем номере газеты «Приднестровье» читатели познакомятся с нашими земляками – ковавшими Победу, строящими мирную жизнь после войны и теми, кто сегодня прославляет республику.

Нектарины, павии, клинги, хони, бруньоны, плоские инжирные и, наконец, просто «настоящие» персики обыкновенные – все они в эту пору цветут нежно-розовым цветом, радуя наши глаза и души. О чудесном персиковом саде и его хозяине, жителе села Терновка Николае Некрасове расскажет зарисовка «Пора цветения персиков».

С 2005 года в Тирасполе существует первый в республике магазин «Букинист». Сегодня в нем представлена литература самых разных направлений и жанров, как говорится, «на любой вкус и цвет». Его хозяйка Елена Соколова –большая любительница хорошей литературы. О том, как и что сегодня читают люди разных возрастов и о многом другом – в материале «Пока читаем хорошие книги – живём».

Причудливо, непостижимо порой сплетаются образы в мемуарах. О днях оккупации, о детстве, прошедшем в военные годы, рассказывается в воспоминаниях одного из старожилов села Дзержинское. «Душа – фиалка» – мир глазами поколения детей войны.

Творческий конкурс среди молодых дарований «Зажигаем звёзды!» продолжается. Редакция получила работы учащихся Слободзейской средней общеобразовательной школы №1. Они – об истории нашей родины и людях, ставших примером для многих поколений.

Для Ивана Сахарняна спорт – больше, чем увлечение, гандбол – больше, чем игра. После японского этапа карьеры приднестровский спортсмен покоряет балтийские лиги и уже успел завоевать новый трофей. Подробнее читайте в материале «Мы все больны гандболом…».

Кто эти люди, которые у многих вызывают восхищение? Педагоги, посвятившие себя воспитанию детей, фотографы, чьи произведения позволят увидеть прекрасное в моменте, поэты, музыканты… А что если человек может совмещать в себе несколько профессий и увлечений? Сложно ли быть многогранной личностью, творческой, увлечённой? Узнаем у жительницы Первомайска Аллы Степовой в интервью «Вдохновение – сама жизнь».

Тема начала весенних работ на земле для многих людей «серебряного» возраста в эти дни, пожалуй, одна из актуальных. В связи с этим редакция постаралась в рубрике «Мои года — мое богатство» ответить на некоторые волнующие садоводов и огородников вопросы.

Начало весны — не лучшее время для путешествий, но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Именно его выбрала туристка из Доминиканы Николь, чтобы посетить Приднестровье. Где она побывала, узнаете из материала «Река, природа и комфорт».

В конце номера традиционно — спортивные новости, афиша культурных мероприятий, гороскоп, а также самые интересные посты в приднестровских соцсетях в рубрике «Вам «Телеграм».

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