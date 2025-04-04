Вам буде цікаво! Читайте у номері за 5 квітня

Воїни – надія на наш захист

Священний обов’язок кожного чоловіка – захищати Батьківщину. Хлопців у нас до цього готують зі шкільної лави.

У Придністров’ї традиційними стали Дні призовника. Цієї весни Збройні сили, попри всю свою секретність, відчиняють ворота військових частин для призовної молоді. Їм демонструють військове життя за розпорядком, розповідають про завдання та функції армійських підрозділів.

На одному з таких заходів побували наші кореспондент та фотокореспондент.

Ті, що пішли в безсмертя

Через два місяці ми відзначатимемо 80-річчя Великої Перемоги. Вісім десятиліть тому час розділився на воєнний та післявоєнний. Радянський народ вистояв у найважчих випробуваннях та переміг. Це була спільна, одна на всіх перемога над фашизмом. Був масовий героїзм і нещадна боротьба з непроханим ворогом. Був запеклий опір загарбникам на полі бою та в тилу ворога. Був трудовий внесок під гаслом «Все для фронту! Все для Перемоги!». Але було і 27 мільйонів жертв.

Про придністровців, які захищали рідну землю від фашизму, – розповіді творчих працівників газети «Гомін» на п’ятій шпальті щотижневого видання.

Ігри розуму

Людям з обмеженими можливостями здоров’я дуже важливо адаптуватися в суспільстві, яке, в свою чергу, не повинно їх зневажати. Одним із найпоширеніших способів досягти цієї мети є фізична культура та спорт.

У Придністров’ї чимало параспортсменів, які прославляють республіку на міжнародних аренах найвищого рівня. Але перемоги до них не приходять самі собою. В основі спортивних успіхів – багатогодинні тренування, праця, праця та ще раз праця під керівництвом тренерів. А ще республіканські змагання – чемпіонати та першості.

Про те, як у ДУ «РСЦІ» проходив чемпіонат Придністров’я з шашок-100 серед спортсменів з обмеженими можливостями здоров’я всіх категорій, на сьомій шпальті видання «Гомін» читачам розповідає наш кореспондент.

В інформаційній палітрі чергового номера «Гомону» можна також прочитати:

про траурні заходи у Бендерах;

презентацію книги «Без терміну давності. Придністров’я»;

33-річчя спецпідрозділу «Дельта»;

про День відкритих дверей у навчальних закладах республіки;

про погоду наступного тижня, а також про те, що зірки нам пророкують.

Головне фото Сергія Марченка.