Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 5 априлие, ал зиарулуй ностру:

Ынчепынд ку анул 2015, ла инициатива партидулуй «Обновление», ын Нистрения се десфэшоарэ маршул «Реӂиментул Немуритор». Чирка 10 ань мембрий партидулуй реадук ла вяцэ портретеле векь, ушор естомпате де тимп. Ла база тутурор портретелор, пуртате май апой ын мынь де урмаший осташилор советичь пе стрэзиле локалитэцилор нистрене, стау мичиле фотографий дин архивеле фамилиале.
Деталий гэсиць ын артиколул «Нимик ну се уйтэ».
Де кыцьва ань ла база господэрией силвиче дин Каменка функционязэ ун ателиер де прелукраре а лемнулуй. Колективул, кяр дин старт, есте кондус де спечиалистул експериментат Сергей Богорош. Ей конфекционязэ елементеле пентру акоперишурь (гринзь, кэприорь) ши сере, грэтаре пентру фоишоаре ши пентру сере, скындурь тивите ши нетивите… Ателиерул май комерчиализязэ румегуш ши ашкий, каре ын принчипиу сынт фолосите ка аштернут пентру анимале ши пентру мулчиря плантелор.
Деталий гэсиць ын артиколул «Ын прим-план е калитатя».
Олег Андреевич Кисничан пентру прима датэ а примит мандатул де депутат индепендент ал Советулуй де депутаць ай попорулуй дин орашул ши районул Каменка ын анул 2020, фиинду-й ынкрединцат сэ апере интереселе локуиторилор дин чиркумскрипция електоралэ №10 (сателе Подойма ши Подоймица). Чирка 1000 де персоане дин тоталул де май бине де 1 300 й-ау акордат вотул де ынкредере ануме луй Олег Андреевич.
Деталий гэсиць ын артиколул «Сэ фий де фолос оаменилор».
Ын Нистрения а фост лансат ун конкурс уник ал пропунерилор леӂислативе ку ӂенерикул «Авем дрептул», каре оферэ тинерилор посибилитатя де а контрибуи ла активитатя леӂислативэ дин царэ. Деспре конкурс, идеиле-топ але партичипанцилор ши доуэ инициативе ремаркабиле ам дискутат ку Юрие Касумян, прешединтеле мишкэрий чивиче «Инициатива четэценяскэ», организаторул ачестуй курент иноватор.
Деталий гэсиць ын артиколул «Авем дрептул».