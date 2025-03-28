Анонс газеты «Приднестровье» на 29 марта

Отмечаемый на днях Всемирный день театра объединяет актеров, режиссеров, драматургов, зрителей и всех, кто связан с театральной жизнью. Субботний номер «Приднестровья» посвящен этим людям.

Единственный в республике государственный театр драмы и комедии носит имя Надежды Аронецкой – выдающегося режиссёра, создавшего первую в Тирасполе профессиональную актёрскую труппу и сделавшего доселе малоизвестный провинциальный театр знаменитым, оригинальным, передовым. Подробнее о его прошлом и настоящем в материале «Театр! Как много в этом звуке…».

Фронтовыми дорогами прошел Георгий Петрович Петров. Ветеран много лет прожил в Тирасполе, был редактором газет «Текстильщик», «Овощевод», «Приднестровский университет». Из очерка «Военкор Петров» узнаете о боевом и трудовом пути героя на основе исторических материалов.

Не только с помощью «железа» наш народ одержал победу в Великой Отечественной войне. Лошади, собаки, кошки, верблюды, северные олени, почтовые голуби – все эти «братья наши меньшие», каждый по-своему, помогли людям разгромить фашизм. О животных-героях читайте в зарисовке «Они тоже приближали Победу».

В этом мире слишком много чёрно-белых красок. Сделать его разноцветным помогут артисты, интересные и неугомонные творческие люди, одетые в яркие костюмы… О буднях и праздниках театра «Рампа» рыбницкого Дворца культуры узнаете из интервью его режиссёра Мавлюды Толибовой «Театр -это возвращение к вечным ценностям».

Подростков снова ждёт «Маленький раскардаш». Напомним, что до январского энергетического кризиса 14-летняя девочка Ася предложила ребятам присылать рассказы о любимых питомцах. И рассказов таких пришло немало, смешных и трогательных, с фотографиями к ним! Прочесть их, а также узнать о новых проектах можно будет уже в эту субботу. «Участвуйте! Выходите на связь! Предлагайте своё!» — обращается к юным читателям газета.

Кипят, как варенье, которого нет… «Абрикосовые страсти». В одноименном материале – о том, что важно знать о Приднестровье весной. К вопросу об урожае, рубрика «Приусадебный участок».

Из интервью «Талант и призвание Людмилы Бахчеван» с победительницей республиканского конкурса «Человек года-2024», директором Дома культуры села Парканы, узнаете о болгарской культуре, традициях, быте, людях и, конечно, о ней самой — обаятельной и привлекательной.

В повседневной жизни мы нередко употребляем различные слова и выражения, истинное значение которых иногда не знаем. Рубрика «Грамотеи» поможет разобраться, как правильно их использовать.

В конце номера читатели найдут традиционные рубрики «Спортивная орбита», «День в истории», а также гороскоп и афишу.

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