Вам буде цікаво! Читайте в номері за 29 березня

Ветерани – наша слава, наша гордість

Наші батьки, діди і прадіди у переможному 45-му здолали фашизм. Покоління захисників, визволителів, переможців зберегло нам чисте небо над головою, передало в наші руки естафету миру. І пам’яті. Наш святий обов’язок не забувати, якою ціною було завойовано щастя.

Нашій республіці цього року виповниться 35 років. Для історії – це мить, але і в побудові придністровської держави теж є ветерани. Так через десятиліття утворюється незримий, але явний зв’язок поколінь, які будували майбутнє нашої країни.

Про тих, хто захищав Батьківщину під час Великої Вітчизняної війни і про тих, хто в 90-ті створював республіку, публікації газети «Гомін» на п’ятій шпальті чергового номера.

Служителі Феміди

Судова влада – одна з трьох гілок, що складають систему органів державного управління. На людях, які від імені держави здійснюють правосуддя, лежить велика відповідальність. Адже рішення суддів безпосередньо відбиваються на людських долях.

У Придністров’ї судова система представлена Конституційним, Верховним, Арбітражним судами, а також так званими судами загальної юрисдикції, що діють у містах і районах республіки.

Нещодавно суддівська спільнота та керівники інших гілок влади зібралися на нараду – провели розширену колегію, під час якої прозвучала доповідь голови Верховного Суду Адріана Пеньковського. Обговорювали робоче навантаження на «людей у мантіях», матеріально-технічну базу судів, механізми реалізації умовно-дострокового звільнення ув’язнених, підготовки законодавчого акту про амністію у зв’язку з 80-річчям Перемоги і 35-річчям створення ПМР.

Про все це на шостій сторінці чергового номера газети нашим читачам розповів кореспондент «Гомону».

Талановиті придністровські діти

Які батьки не хочуть, щоб їхня дитина якомога раніше і якомога яскравіше проявила творчі здібності. Адже в кожному з них вони закладені з самого раннього віку. Головне завдання дорослих ці таланти відкрити і підтримати.

І у придністровських педагогів художнього, танцювального, вокального спрямування це чудово виходить. Свідчення тому – численні нагороди юних придністровців, які вони щороку завойовують на різних сценічних майданчиках, під час конкурсів.

Черговим оглядом творчих досягнень стали традиційні конкурси «Юний виконавець Придністров’я», «Юний художник Придністров’я», «Юний танцюрист Придністров’я».

Про дух змагань, розкриття талантів наші кореспонденти розповіли на першій і сьомій сторінках тижневика «Гомін».

Також творчий колектив підготував публікації про:

державні завдання, що стоять перед органами влади;

звіти міністерств, відомств, місцевих держадміністрацій про діяльність минулого року;

оптимізацію шкільних і дошкільних закладів народної освіти;

творчий феномен Дмитра Гнатюка;

прогноз погоди наступного тижня.

Головне фото Сергія Марченка.