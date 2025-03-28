Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 29 мартие, ал зиарулуй ностру

Виктор Иванович Греча есте професор де кимие ла Личеул-Комплекс Теоретик Молдовенеск Републикан дин Тираспол. Орьунде с-ар фи афла — ла личеу, ын фамилие, ла активитэць — вине ку идей екстраординаре, пе каре ле ымпэртэшеште челор дин жур. Е визибил ши резултатул. Личеений ынсушеск де минуне материя, сусцинынд ексчелент екзаменеле: ши де абсолвире, ши де адмитере ын диферите институций.

Деталий гэсиць ын артиколул «Професор, апикултор, бэрбат ку мынь де аур».

Пентру Анета Поян ши Альона Грибенчикова, професоаре де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ, ши Наталия Дошковецкая, професоарэ де лимбэ ши литературэ русэ (ла Колеӂиул Републикан де Медичинэ «А.Тарасевич»), организаря серателор литераре ын инчинта институцией де ынвэцэмынт ау девенит дежа о традицие, урматэ чел пуцин о датэ ын семестру. Поезииле поецилор класичь ши контемпорань ын сала де фестивитэць ай институцией сынт декламате де фиекаре датэ ку оказия диферитор сэрбэторь.

Деталий гэсиць ын артиколул «Прин мираколул поезией етерне».

Ын шкоала медие русэ №11 «Ю.А.Гагарин» дин Бендер, пентру елевий класей а шаптя, ын формат онлайн а авут лок ун семинар орэшенеск ал ынвэцэторилор де лимбэ (офичиалэ) молдовеняскэ ши литературэ. Ла ора демонстративэ ку ӂенерикул «Сэнэтатя есте чя май скумпэ богэцие» а еволуат ын фаца колеӂелор професоара Ина Афанасиевна Грибенко.

Деталий гэсиць ын артиколул «Де ла симплу ла абстракт».