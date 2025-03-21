Вам буде цікаво! Читайте в номері за 22 березня

Про тих, для кого прогноз погоди – це робота

Про глобальне потепління, танення льодовиків, парникові гази та природні катастрофи сьогодні говорять усі. Природні катаклізми, спричинені кардинальною зміною клімату, хвилюють мешканців планети Земля, адже це середовище нашого проживання. І від того, яким воно буде, безпосередньо залежить наше життя та навіть існування людства.

Метеорологічні проблеми, яких останнім часом стає дедалі більше, обговорюють на найвищих міжнародних майданчиках, включаючи ООН. Придністров’я також йде у фарватері сучасних тенденцій вивчення погоди та її впливу на виробничу безпеку та охорону праці. Це функції спеціалістів-метеорологів, які завтра відзначать професійне свято.

Дізнатися, чим нині переймаються люди цієї професії в повсякденному житті, можна, прочитавши статтю, опубліковану на 4-й сторінці чергового номера «Гомону». Її автор – головний метеоролог Придністров’я та давній друг нашої газети Віталій Кольвенко.

Спорт: і задоволення, і користь

Попри те, що не сезон, спортивне життя республіки не зменшує обертів. Причому проводяться не тільки змагання різного рівня, а й частково оновлюється інфраструктура для занять фізичною культурою. Усе це зміцнює здоров’я нації. А у здорової нації й дух здоровий.

Про останні події спортивного життя Придністров’я написали наші журналісти. Їхні матеріали читайте на тематичній газетній шпальті за № 7.

Художник пише життя

Думки та почуття художників виражені в їхніх картинах. Коли вони хочуть поділитися ними з навколишнім світом, то виносять їх на суд глядачів. Якщо почуттів, думок і картин накопичується багато, вони влаштовують виставки.

Сотні картин можна побачити в залах столичної картинної галереї. Вони виставлені в пам’ять про відомого придністровського художника Ігоря Мосійчука.

На виставці побував наш кореспондент, перейнявся духом творчості в образотворчому мистецтві та написав матеріал про першу республіканську виставку акварельного живопису «Магія акварелі».

Подробиці наші читачі можуть почерпнути з матеріалу, розміщеного на 8-й шпальті друкованого видання. Там усе про яскраві акварельні барви навколишнього світу, яким він бачиться художникам республіки.

На сторінках чергового номера тижневика «Гомін» можна також прочитати:

про підсумки діяльності держадміністрацій Бендер, Слободзейського та Григоріопольського районів;

про те, яким бачиться нинішньому поколінню фільм «В бій ідуть тільки «старики», знятий півстоліття тому;

про ювілей відомого придністровського хореографа Ніни Бринзан;

про ополченців, які за покликом серця стали на захист рідного дому 92-го;

про відновлення у Придністров’ї дубових дібров.

Головне фото Софії Лонської.