Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 22 мартие, ал зиарулуй ностру:

Ын вяца фиекэрей персоане челе май валороасе лукрурь сынт фамилия, копиий, каса. Яр кынд ворба есте деспре ынтрягэ династие, ай кэрея репрезентанць ау алес уна ши ачеяшь пасиуне, о путем дежа егала ку о традицие фамилиалэ. История ноастрэ есте деспре династия де апикулторь Иовва-Курлат дин сатул Карагаш, районул Слобозия. Тимп де 90 де ань патру ӂенераций дин ачастэ фамилие се окупэ де албинэрит ши ышь трансмит абилитэциле дин ӂенерацие ын ӂенерацие.

Деталий гэсиць ын артиколул «Албинуце» каре креск албинуце».

Дискутэм ку Вячеслав Аврамогло, де шасе орь кампион мондиал ла дансурь модерне ши мултиплу кампион еуропян. Ам соличитат информаций деспре батлул де данс, речент организат ла Тираспол ши деспре турнеул де амплоаре, каре се десфэшоарэ ын локалул Академией де Фотбал «Шериф».

Деталий гэсиць ын артиколул «Хип-хоп ла Тираспол: резултате ши аштептэрь».

Ла Бендер, ла инициатива администрацией орэшенешть ши а Советулуй де депутаць ай попорулуй, а фост пропусэ о ноуэ дирекцие ын инструиря ши дезволтаря тинерей ӂенераций. Астфел, пентру а ле екстинде потенциалул де креацие, ын кытева институций де ынвэцэмынт дин републикэ пентру елевий класелор супериоаре ау фост дескисе клубурь пентру тинерь дипломаць. Речент ачеста а апэрут ши ын ӂимназиул №2.

Деталий гэсиць ын артиколул «Клубул тинерилор дипломаць».

Колеӂиул де комерц дин Тираспол дежа 55 де ань формязэ спечиалишть пентру доменииле де комерц ши де алиментацие публикэ. Абсолвенцилор класей а 9-а, колеӂиул пропуне де а ынсуши урмэтоареле спечиалитэць: арта букэтэрией ши кофетэрией, комерцул, перфектаря документацией манаӂериале ши архивистика, дар ши професииле де букэтар сау букэтар-кофетар. Абсолвенций класелор а 11-я пот фи ынскришь директ ла анул дой, яр пентру дориторий де а обцине рапид о калификаре сынт диспонибиле курсуриле де прэгэтире професионалэ ку о дуратэ де трей лунь.

Деталий гэсиць ын артиколул «Инструим спечиалишть де калитате!»