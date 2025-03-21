Анонс газеты «Приднестровье» на 22 марта

За окном – уже весенняя погода, на календаре – суббота, а значит вышел очередной номер «толстушки» «Приднестровья». Вы побываете в селе, посетите весеннюю выставку, познакомитесь с метеорологом и его прогнозами, а также узнаете много интересных и любопытных сведений. Не пропустите!

«Приезжайте в Гидирим!» — наш рассказ о селе, которое в этом году отметит 275-летие. Здесь живут приветливые радушные люди, которые всегда рады гостям.

Его знает, пожалуй, каждый приднестровец. Потому что нет таких людей, которые не интересовались бы погодой. Почему же главный синоптик страны Виталий Кольвенко так популярен в Приднестровье? Об этом – в материале «Погода – его призвание».

На окраине Паркан в уютном местечке расположились теплицы от «Холпарка». О том, как здесь всё устроено, узнаете из материала «История одной теплицы, или Почему огурцам ставят капельницы».

Наша газета продолжает проект «Экспертный клуб», где нет главного и второстепенного, где нет протокола, а есть открытый, откровенный диалог. В этом году весь мир отметит 80-летие Победы над фашистской чумой. О героях самого крупного военного конфликта в истории человечества и о внимании, которое сегодня оказывается приднестровским ветеранам, журналисты поговорили с председателем Республиканской общественной организации «Ветераны войны, труда и вооруженных сил Приднестровья» Светланой Рудольфовной Бахчеван.

«Стой и смотри» — своеобразная экскурсия по выставке «Магия акварели» в память об Игоре Мосийчуке, народном художнике ПМР. Весенней выставке, такой же эфемерной, лёгкой, как и сама акварель, которой были написаны картины.

«Когда мы ворвались в Рейхстаг… там было очень-очень непонятно…» — вспоминал в единственном телеинтервью уже тяжело больной ветеран Великой Отечественной войны, разведчик знаменитой 150-й стрелковой дивизии Иван Егорович Пальчиков, весной 1945 года в Берлине штурмовавшей самое логово фашистского зверя. Ему посвящён очерк «Тихий герой штурма рейхстага».

Площадкой для диалога с читателем по-прежнему остается рубрика «Форум. Трибуна общения».

На днях в Епархиальном озере Екатерининского парка горожане и гости Тирасполя обнаружили диковинного постояльца. О нем мы расскажем в зарисовке «Мандаринка. Новинка в утином царстве».

22 марта отмечают Всемирный день водных ресурсов. Приднестровцы, пожалуй, как никто, знают цену реке. «Наша главная водная» – о Днестре в гидрологическом, политическом и культурно-историческом смыслах. Днестр, как Пушкин, – наше всё.

Новости спорта, прогноз погоды на предстоящую неделю и гороскоп читателей ждут в конце номера.

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