Вам буде цікаво! Читайте в номері за 15 березня

Уповноважені народом

Лаяти владу, бути незадоволеними роботою чиновників – для обивателя це звичайна справа. Але тим, хто не перебуває в епіцентрі роботи органів державної влади, обговорень різних суспільних проблем, а головне ухвалення відповідальних рішень щодо їх вирішення, і невтямки, наскільки це складно. Цим і обумовлена головна вимога до працівників органів державної влади – нести відповідальність за ухвалення рішень, навіть непопулярних.

Про те, в яких умовах формувався перший придністровський уряд; які нагальні питання вирішують їхні колеги із нинішнього складу вищого виконавчого органу влади; які накази виборців виконують депутати Верховної Ради, читачі можуть дізнатися з добірки матеріалів, розміщених на 2-й та 3-й сторінках чергового випуску нашого тижневика.

Про наших героїв спорту

Придністровські спортсмени, змагаючись на найпрестижніших міжнародних аренах, виступають повноважними представниками нашої держави. За високими спортивними результатами стоїть щоденна, до поту та болю, праця спортсменів та їхніх тренерів. Без цього не буває рекордів, медалей та сходинок п’єдесталу пошани. Зате яка радість охоплює спортсмена, коли він виявляється сильнішим та швидшим за інших.

Про те, як досягаються спортивні перемоги придністровських спортсменів, читайте на 6-й та 7-й шпальтах суботнього номера «Гомону».

Життя – театр

Великий англійський драматург Вільям Шекспір якось сказав: «Увесь світ – театр, а люди в ньому – актори».

Театр – місце, яке захоплює та приваблює. Акторів – на сцену, глядачів – до зали. Тут особлива аура та особлива атмосфера. А які гарні та як звучать слова «рампа», «прем’єра», «за лаштунками». Театр – місце, де душа водночас відпочиває і працює. Монологи та діалоги акторів змушують нас замислюватися про вічне, прості людські почуття.

Але постановка на сцені – це тільки видима частина айсберга. В його основі – невпинна та постійна праця драматургів, сценаристів, режисерів, художників, освітлювачів, костюмерів, робочих сцени, гардеробників, білетерів – усіх, хто служить її величності Мельпомені.

Зауважте, що співробітники театру говорять не «працюємо в театрі», а «служимо в театрі». І в цьому відчувається особливий шик.

Березень – місяць театральний: першого весняного місяця відзначається Міжнародний день театру. Напередодні разом із дитиною на виставі «Гидке каченя» побував і наш кореспондент. Його враження від дитячої постанови, яка багато чому вчить і дорослих, – на сторінці 8 нашого друкованого видання.

А ще творчий колектив газети «Гомін» познайомить читачів із: