Анонс газеты «Приднестровье» на 15 марта

Ежегодно в третье воскресенье марта отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Это люди, без труда которых невозможно представить современную жизнь, они «В ответе за комфорт и хорошее настроение».

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы — великого события, которое навсегда изменило ход истории. Мы с гордостью и благодарностью вспоминаем подвиги героев, отдавших свои жизни за мир, свободу и справедливость. Каждая история — это отражение мужества и стойкости тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Очерк «Дарья» — о подпольщице Дарье Дьяченко, Герое Советского Союза.

Приднестровцы – соль земли. Благодаря всенародному единству в 1992 году удалось отстоять государство. «Оплот правды и справедливости» – к тридцать третьей годовщине народного ополчения.

Помпей Батюшков – тайный советник и историк. О том, что связывает его с нашим краем – в материале «Сквозь кристалл Подолии».

Рубрика «Мои года -моё богатство» расскажет людям «серебряного» возраста, как сохранить здоровье и не попасться на удочку мошенников, а также активные читатели поделятся предложениями по акции «80 добрых дел», которая посвящена празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фелтинг… Что это такое, и с чем его едят? Оказывается, такое направление творчества предполагает валяние из шерсти. Светлана Фёдорова уверена, что это одна из самых увлекательных форм художественного самовыражения — читайте «Магия ее рукоделия».

Зимнее утро в мартовском лесу – такое, кто бы что ни говорил, вполне возможно. О необычной, крайне неожиданной встрече во время прогулки с фотоаппаратом – в зарисовке «Полярные волки и зайка».

Наконец, весна! А потому в этот раз в рубрике «Лучшие подруги» разговор пойдёт о перерождении, преобразовании, об обновлении. О том, что необычного приготовить для семьи, каким видом спорта заняться, а также, какие образы и причёски в тренде в сезоне «Весна-2025».

Спортивные новости, афишу культурных мероприятий и гороскоп читатели найдут в конце номера.

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