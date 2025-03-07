Анонс газеты «Приднестровье» на 8 марта

На календаре 8 марта, суббота, и газета «Приднестровье» приглашает вас вместе с нами поздравить женщин с их праздником. Вас ждут интервью с вдохновляющими личностями и красивыми жизненные истории, которые согревают душу.

Стихи Марины Сычёвой наполнены образами, воспоминаниями, философскими размышлениями и чувствами. Среди её строк каждый отыщет что-то своё, близкое именно ему. Очерк «И всюду с ней её стихи» — о ней.

Нежные, капризные, своенравные, неповторимые, прекрасные, дорогие и любимые – эти эпитеты равно применимы и к женщинам, и к детям, и к цветам – особенно розам. В теплицах столичного комплекса «Цветочный дом» выращивают 37 их сортов, и «Каждый сорт – как ребёнок».

Тамара Кучук – человек-эпоха. В этом году Тамаре Захаровне исполняется 90 лет. Из них больше шестидесяти она посвятила медицине. «Призвание и судьба» врача-офтальмолога — в одноименном очерке.

Днестровская Пальмира, туристическая Мекка Союза. Как только ни называли Тирасполь отдыхающие, прибывавшие со всех уголков бывшей бескрайней Родины. Мы пообщались с человеком, с именем которого тесно связано развитие туристической отрасли края. Подробнее — в материале «Жизнь как экскурсия».

«Арнэутул»: красота, полёт и вдохновение» — речь о рыбницком танцевальном коллективе, каждое выступление которого воспринимается как праздник души и блестящего народного искусства.

Внимательные, компетентные, обаятельные – таковы сотрудницы газового хозяйства. «Украшение профессии» – материал о тех, кто занимается своим делом ответственно, с душой, с любовью, пусть и в достаточно непривычной для женщин среде.

Любовь к матери на кончике акварельной кисти. Юные столичные художники нарисовали портреты своих мам. В праздничный день это станет памятным и трогательным подарком. Что за день такой особенный и как изобразили своих мам дети, узнаете в материале «Все мамы — королевы».