Читиць ын нумэрул де мыне, 7 мартие, ал зиарулуй ностру

Ина Фьодоровна Паскал, шефа ынтрунирий методиче а ынвэцэторилор де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ дин орашул Бендер, есте о фемее фрумоасэ ши плэкутэ атыт ла екстериор, кыт ши ла суфлет. Ышь адорэ професия, юбеште копиий, оамений, цара ын каре трэим, ынсешь вяца! Есте мереу ын юрешул евениментелор орэшенешть ши републикане, пледынд пентру пэстраря традициилор популаре але нямулуй. Креде кэ «чея че ну не диструӂе, не фаче май путерничь».

Деталий гэсиць ын артиколул «Ку драгосте де грай, плай ши традиций».

Ынтр-о луме ын континуэ скимбаре, унде информация чиркулэ ын темпоу рапид ши ефемер, екзистэ вочь каре рэмын константе, кэлэузинду-не прин валуриле тимпулуй. Уна динтре ачестя есте а Вероникэй Киржой (Ганган), журналист де радио, каре де доуэ дечений ышь дедикэ вяца штирилор, културий ши промовэрий лимбий молдовенешть ын спациул информационал нистрян.

Деталий гэсиць ын артиколул «Вочя каре моделязэ тимпул».

Галина Фьодоровна Сабуцкая предэ кимия ын техникумул политехник дин Каменка. Тоатэ вяца е пе тэрымул педагоӂик, деши спечиалитатя ей де базэ есте чя де технолог ын продукция де консерве. Протагониста ноастрэ пе паркурсул вьеций а фост активэ ну доар ла локул де мункэ, фиинд директор ал школий технико-професионале, май тырзиу – ал техникумулуй «И. Солтыс» дин Каменка. Думняей а фост прешединте ал Консилиулуй районал ал фемеилор, депутат ал Советулуй орэшенеск, ун промотор демн ал зиарулуй районал, а кондус Фондул пентру Копий дин орашул Каменка.

Деспре ачастэ персоналитате ремаркантэ читиць ын артиколул «Мереу ын вылтоаря евениментелор».

Елена Михайловна Мицул ера ши есте моторашул тутурор активитэцилор, нимик страниу пентру ун директор-аджункт (ын казул ностру ал личеул ком­плекс теоретик молдовенеск репу­бликан дин капиталэ) пентру активитатя екстрааудиториалэ. Вэ ынкипуиць кыте сарчинь ышь асумэ? Да, думняей мереу е ын мишкаре. Сэ прегэтешть ши сэ организезь о активитате ку личеений е ун лукру делок ушор. Ачеста пресупуне зиле ши нопць де кэутэрь ши дечизий.

Деталий гэсиць ын артиколул «Май реӂинэ декыт флоаря».