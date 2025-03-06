Вам буде цікаво! Читайте в номері за 7 березня

Робочі будні Глави держави

Якщо характеризувати робочий день Президента республіки, то перше слово, що спадає на думку, буде «напружений». Він, звичайно, розписаний похвилинно. Причому питання, що обговорюються, вирішуються, контролюються, мають найширший спектр.

На третій шпальті чергового випуску нашої газети в рубриці «Президентські будні» кореспонденти офіційного друкованого видання розповіли про участь Вадима Красносельського в засіданні підсумкової Колегії Прокуратури та урочистих зборах з нагоди 34-річчя МВС, відомства, яке керівник країни очолював протягом кількох років.

Маленькі оди жінці

Земля зробила повний оберт навколо Сонця й ось уже знову 8 Березня – Міжнародний жіночий день. А напередодні в голові більшості чоловіків справжній броунівський рух: думки в пошуках відповіді на запитання: що ж подарувати мамі, дружині, сестрі, бабусі, колегам, подрузі (список значний!)? І важливий сам подарунок, а не його матеріальна цінність, раніше всіх вчили: «дорогий не подарунок, а увага».

Творчий колектив газети «Гомін» теж підготував нашим читачкам подарунки – маленькі оди про найпрекрасніших, найулюбленіших, найвідданіших і тих, хто все-все розуміє. Відкрийте свіжий випуск газети, який, до речі, прийде до передплатників раніше звичайного на один день (авжеж ми постаралися), і зверніть увагу на «жіночі історії» на сторінках 1, 6, 7, 8, 12. Там усе про вас, про прекрасну, як весна, половину людства.

Знай історію рідної країни

Вивчення історії – це не про минуле, це про сьогодення, а головне – про майбутнє. Не оглядаючись назад у глибину століть, не вивчаючи, не аналізуючи історичні процеси минулих епох, ми крокуємо в майбутнє без навігації. З минулого необхідно засвоювати уроки, щоб не повторювати помилок.

Це напуття більшою мірою стосується тих, хто тільки починає жити, кому цю саму історію творити вже завтра, а то й сьогодні.

Про республіканський конкурс «Моя країна – моє Придністров’я», про те, хто в ньому показав найкращі знання, передплатники «Гомону» можуть дізнатися, якщо відкриють 5 сторінку нашого видання.

А ще в новому випуску газети:

поінформуємо про те, які нагальні питання вирішують депутати Верховної Ради та члени Уряду;

продовжимо розповідь про переваги «зеленої» енергетики;

розкажемо, чим годують дітей у дубоссарських дитсадках і чи задоволені порціями діти та батьки;

повідомимо, чи встановиться весняна погода вже наступного тижня і що розкажуть про наше життя зірки.

Головне фото Аліси Коханової.