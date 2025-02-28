Анонс газеты «Приднестровье» на 1 марта

Главная тема субботнего номера газеты «Приднестровье» — международный фестиваль искусств «Мэрцишор-2025», который пройдёт в рамках утверждённого Президентом Года приднестровского народа. Разумеется, среди выступающих будет любимый приднестровцами и многими за пределами республики государственный ансамбль народной музыки и танца «Виорика». О номерах, которые увидят зрители, и планах легендарного коллектива — в материале «Без «Виорики» не бывает «Мэрцишора».

Восемьдесят лет по историческим меркам – это миг, а по человеческим – целая жизнь. Восемьдесят лет прошло с того радостного дня, когда объявили: «Германия капитулировала! Победа!». Очерк «Жестокий конвейер войны» — об одной из тех, чьими невероятными усилиями она достигнута, ветеране Вере Федоровне Федоровой.

Фотопроект «Победа в каждом кадре» к 80-летию Великой Победы продолжается. Сегодня его герой – Иван Лысак.

От них ждёшь уже только глубины. К таким представлениям приучил зрителей народный драматический те

атр в бендерском ДК им. П. Ткаченко. О том, какие новинки готовит бендерский театр для искушённого и умного зрителя в эти дни и почему подход к отбору репертуара здесь особенный, читателям расскажет его режиссёр Ольга Доброхотова в интервью «Театр, который про душу».

Так уж повелось, что мы все с нетерпение ждём лета, чтобы отправиться в долгожданный отпуск. А вот зимний отдых остаётся незаслуженно недооценённым. И зря! Сподвигнуть на незабываемое путешествие поможет очерк «Горы Румынии: маршрут к отдыху мечты».

Точной информации о том, кем и когда был учреждён такой интересный праздник, как Всемирный день комплимента, нет. Зато известно, что идея его учреждения — спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, тёплым, по-доброму запоминающимся и сближающим. О нем читатели узнают из материала «Доброе слово и кошке приятно…» в рубрике «День в истории».

Приднестровская писательница Лидия Прано хранит в памяти множество воспоминаний, связанных с нашим краем, с судьбами людей, чью молодость в сороковые опалило войной. С нашим корреспондентом она поделилась рассказом «Встретились два одиночества».

О конноспортивном клубе «Аллюр-Фортресс», более двадцати лет действующем в Приднестровье, знают многие. Его основатели, сёстры Карина Зинковская и Анжела Матвеева, как сами они говорят, «с лошадьми уже 46 лет». О них, и о клубе, который стал делом их жизни, — в статье «Аллюром — к здоровью и красоте!».

Тема безвестных скитальцев – галицких выгонцев, берладников, бродников – всегда занимала научную мысль в Приднестровье и не только. Ответить на вопрос, кто же жил на берегах Днестра непосредственно перед вторжением монголов, наука до сих пор однозначно не смогла. «Загадочная страница: бродники» – в постоянной рубрике «Народ как река».

В конце номера любителей заглянуть в будущее ждет гороскоп на неделю и календарь магнитных бурь, а о кулинарных предпочтениях известных личностей расскажет «Кухня великих».