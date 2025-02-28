Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 1 мартие, ал зиарулуй ностру

Ар пэря кэ тинеретул ши копиий де астэзь преферэ дансуриле контемпоране ши кэ челе популаре рэмын ын умбрэ. Спре феричире, лукруриле ну стау токмай аша. Фапт де каре не путем конвинӂе, мергынд ла кончертул ансамблулуй «Надежда», ын каре практикэ дансул 130 де копий (де ла 4 ань ла 15 ань). Депринзынд мишкэриле унуй данс, ей фак куноштинцэ ши ку костумеле популаре але попоарелор каре локуеск пе плаюл ностру. Апропо, вестиментация о кончепе ши о коасе ун сингур ом — Олга Гайдук, кореографул ши кондукэторул колективулуй «Надежда».

Деталий гэсиць ын артиколул «Дансул унеште ӂенераций ши традиций»

Мембрий клубулуй туристик «Зубр» дин Бендер ау кучерит доуэ кресте але масивулуй мунтос Фэгэраш дин Карпаций Ромынией — вырфуриле Рошу ши Чукаш ку о ынэлциме максимэ де 1954 метри. Маршул туристик а дурат трей зиле, ын ачест рэстимп групул, формат дин 8 персоане — 6 алпиништь ку вырста де ла 10 ла 17 ань ши дой инструкторь — ау стрэбэтут тречеря спре мунць, ла поалеле кэрора ау аменажат о табэрэ туристикэ пентру ултериоареле прегэтирь.

Деспре ачешть тинерь куражошь афлаць дин артиколул «Каля спре чер».

Станислав Василевич есте антренор де шах. Плус ла ачаста, есте ши ун психолог ексчелент, пентру кэ ынцелеӂе екзакт де че аре невое ун анумит дисчипол, асупра кэрор моменте требуе сэ лукрезе ши че пэрць але жокулуй де шах требуе ымбунэтэците. Децинынд ун волум импунэтор де куноштинце ын ачест ӂен де спорт, тынэрул инструеште копилаший ын инчинта школий де шах «Станислав чес», пе каре а дескис-о ел ынсушь

Деталий гэсиць ын артиколул «Едукацие прин шах».