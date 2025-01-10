Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 11 януарие, ал зиарулуй ностру

Доуэ експозиций дедикате сэрбэторилор де ярнэ ау фост вернисате, конкомитент, ын холул ши сала фестивэ а Школий де Арте «С.Рахманинов» дин капиталэ. Уна а фост ынсератэ ку ӂенерикул «Диспозиция де ярнэ» ши алта – «Фантезииле нинсорий». Ачестя диферэ доар прин ӂенул де експримаре а тинерилор артишть: композиция де шевалет ши пиктура артистикэ. Ле унеште, ынсэ, ачеяшь тематикэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ын лумя повештилор де ярнэ».

«Шединца фото де фамилие ну ынсямнэ доар ниште фотографий класиче, чи ши фотографий вий каре аратэ моментеле спечиале дин вяца клиенцилор. Ачесте моменте пот фи пэстрате ын албумул де фамилие. Требуе сэ се ресимтэ ши песте кыцьва ань емоцииле трэите акум», — е конвинсэ фотографа Надежда Крастин. Думняей а ремаркат кэ традиция де а организа шединце фото есте респектатэ ын унеле фамилий, пентру кэ ачесте фотографий фрумоасе се трансформэ ын аминтирь униче.

Деталий гэсиць ын артиколул «Аминтирь униче»

Ла Бендер а фост дат старт унуй проект ноу, каре цине де инструиря тинерилор ла етапа актуалэ ын домениул масс-медией. Пентру партичипаре ау фост инвитаць елевий школилор дин ораш, каре активязэ ын ачест домениу ын кадрул орелор де класэ. Проектул аре дрепт скоп дезволтаря абилитэцилор де журналист, ридикаря компетенцей информационале ши оглиндиря веридикэ а челор май импортанте ноутэць дин царэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Шкоала де журналисм»

Типография «Полиграфист» дин Бендер шь-а маркат а 80-я аниверсаре де ла фондаре. Пе паркурсул анилор мулте с-ау скимбат, дар «Полиграфист» мереу рэмыне а фи ын пас ку тимпул, урмэринд атент ноутэциле ын рамурэ, партичипынд ла експозиций, имплементынд технолоӂий авансате ын прочесул де лукру. Критериул де базэ пентру апречиеря продукцией полиграфиче ши астэзь континуэ сэ фие ын примул рынд калитатя.

Деталий гэсиць ын артиколул «Полиграфист»– симбол ал калитэций.