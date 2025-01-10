Читачам «Гомону» буде цікаво дізнатися про публікації першого номера за 11 січня

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Придністровці протистоять черговому виклику

Жителям республіки не вперше доводиться долати труднощі енергетичної кризи. Можна згадати зледеніння 2000-го, відсутність газу в перші десять січневих днів 2009-го, блекаути в листопаді 2022-го, й от знову… Ми без газу, тепла і частково без світла.

Нова газова криза стала черговим викликом для придністровців. Йому вони протиставили згуртованість, організованість, силу волі та духу. Точно сказав про це Президент Вадим Красносельський: «Кожен час має своїх героїв: у роки війни – це військовослужбовці, у пандемію – медики, а тепер – працівники служб, які забезпечують населення енергоресурсами».

Про те, як живеться придністровцям у перші дні нового року, що розпочався з малоприємних подій, читачі «Гомону» можуть дізнатися на другій сторінці першого номера 2025-го.

Друкованих справ майстри

Фото Аліси Коханової.

Одразу після визволення міста від німецько-фашистських окупантів у Бендерах зайнялися відновленням місцевої друкарні. У січневі дні 45-го вона видала першу продукцію. Відтоді минуло вісім десятиліть, пройдено чималий виробничий шлях.

Сьогодні Бендерська друкарня «Поліграфіст» – провідне підприємство галузі з випуску навчально-методичної та художньої літератури, створеної офіційними мовами ПМР. Бендерські майстри друкарської справи надають найширший спектр поліграфічних послуг: виготовлення тематичних календарів, учнівських зошитів, бланків документів і дипломів, періодичних видань, зокрема й нашої газети.

Про минуле та сьогодення «Поліграфіста» читайте на 4-й шпальті видання, яке теж надрукують у Бендерах.

Наші спортивні досягнення

За традицією наприкінці кожного року в Придністров’ї визначають кращих спортсменів, тренерів, ігрові команди. Їх вшановують на державному рівні, та й недарма, оскільки вони схожі на дипломатів. Успішно виступаючи на міжнародних спортивних аренах, вони прославляють нашу республіку. Завдяки їхнім успіхам, досягненням і рекордам світ взагалі дізнається про країну, яку вони представляють. І Придністров’ю є ким пишатися!

Про тих, хто тримає спортивну марку республіки, читайте на 7-й сторінці чергового номера нашої газети.

Поряд із цим читачі «Гомону» можуть дізнатися:

  • про переможця в конкурсі на логотип Року придністровського народу;
  • про радість новоселів напередодні Нового року;
  • про збереження пам’яті знаменитих земляків;
  • про тему Великої Вітчизняної війни у творах українських письменників;
  • а також про те, що обіцяють нам у нинішньому році зірки та астрологи.

Головне фото @bendery_tv