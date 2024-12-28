Анонс газеты «Приднестровье» на 28 декабря

Накануне Нового года субботний номер главной газеты страны, конечно же, посвящен этому волшебному празднику, когда и дети, и взрослые ждут чуда и надеются на лучшее. Редакция «Приднестровья» поздравляет приднестровцев с наступающим Новым годом и желает мира и тепла!

С юными читателями снова Ася и «Маленький раскардаш». Она предлагает всем окунуться в мир сказки и ощутить праздничное настроение, публикуя волшебные новогодние истории, присланные юными читателями. А в январе обещает опубликовать рассказы подписчиков о питомцах, которых накопилось немало.

О том, как проводит дни накануне Нового года внучка Деда Мороза, корреспондент предлагает узнать у неё самой. Об этом читайте в материале «Один день из жизни Снегурочки».

Случилось это вроде бы не так уж давно, но с тех пор настолько сильно всё изменилось, что кажется – много лет прошло, целая эпоха. Было время КВНов, камеди-клабов, всевозможных реалити-шоу… И всё-таки нашлись люди, которым захотелось встретить новый год не дома на диване перед голубым экраном, не в гостях и не на корпоративе. Эти странные представители рода человеческого, среди коих находился и ваш покорный слуга, затеяли настоящую авантюру, решив в последних числах декабря закатиться аж в Карпатские горы. Что было дальше, читайте в очерке «Давайте жить, во всём друг другу потакая».

Власть, благородство, честь, удача и успех – вот что символизировал, согласно китайскому календарю, уходящий Год зелёного деревянного дракона. Подтвердилось ли это на практике – судите сами. Приднестровцы, во всяком случае, рады уже тому, что в условиях нарастающей мировой нестабильности в 2024 году нам удалось сберечь самое ценное – мир. Значимые и интересные события вспомним в материале «Прощай, Год дракона!».

«Почему вы вернулись? Другие вот уезжают…». На этот вопрос герой повествования отвечает так: «Каждое дерево растет лучше всего в том месте, откуда оно. Вот и нам по душе в родных краях». Историю одной семьи, вернувшейся в Тею, расскажет автор небольшого очерка «Пространство любви».

Что согревает вдали от южного края со сравнительно мягкой, почти бесснежной зимой? Как проводят Новый год приднестровцы, оказавшись в северо-восточной части Евразии? Ответ в зарисовке «Что согревает вдали от родного края?».

Все мы ждем в гости Дедушку Мороза. И все, безусловно, будем рады его появлению. Вопрос в другом: чем будем удивлять доброго волшебника? «Приходи к нам в гости, дед» – рассказывают самые маленькие.

О самых ярких событиях уходящего года, о том, чем живёт группа «Доредос» и какие строит планы, читайте в новогоднем интервью «Народные – значит любимые народом» с ее солисткой Мариной Джундиет.

Мандариновый и ёлочно-смоляной запах праздника уже присутствует повсюду, и волшебное новогоднее действо не за горами! Лишь один каприз несколько снижает градус всеобщего настроя — климатический: мутные лужи, сырость, чавкающая под ногами грязь… Но очень хочется верить, что в волшебную новогоднюю ночь мы увидим кристаллически правильную красоту непохожих одна на другую кружащихся в танце снежинок.

Литературная страница «Да, зима у нас такая!..» — подарок к празднику читателям новогоднего номера от приднестровских поэтов.