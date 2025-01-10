Анонс газеты «Приднестровье» на 11 января

Первый в наступившем году субботний номер газета «Приднестровье» как всегда порадует читателей разнообразием тем, но главными героями по-прежнему остаются талантливые приднестровцы.

«Полиграфист» гарантирует», и подтверждение тому — восемь десятилетий, оставшихся за его плечами. Этот год для государственного унитарного издательства полиграфического предприятия «Бендерская типография «Полиграфист» юбилейный. Читайте в одноименном материале.

Мы продолжаем публикацию очерков о ветеранах-приднестровцах. «Последний бастион» расскажет о героическом фронтовике Николае Васильевиче Ануфриеве.

Материал «От великих полков половецких» открывает новую рубрику «Народ как река».

«Виктор Шихов: от Сахалина до Молдавии» — рассказ о художнике с великой мечтой о преодолении духовной ограниченности, раздробленности, вражды, о всеобщей гармонии.

Семья Крачун из Первомайска – пример того, как любимое дело, доверие и любовь могут стать безусловной формулой счастливой семейной жизни. О них читайте в материале «Вместе «за кадром» цирка и в жизни».

Много ли вы видели поющих священников? Разумеется, вне храмов. Нет? Знакомьтесь: отец Герасим. Интервью с ним — «Музыка звучит в моей душе».

О чем мечтает шестнадцатилетняя Ксения Гилко, автор этимологического учебного словаря флоронимов и зоонимов английского языка, узнаете из материала «Ты для Матвея – пример».

Продолжается конкурс «Зажигаем звезды». Представляем работу семиклассника Дмитрия Канона из Тирасполя «На рыбалке».

Самые интересные новости науки вы найдете в ежемесячном дайджесте «Нескучно о научном». В нем еще слышны отголоски новогодних праздников.

Мы вошли в 2025 год, покровительницей которого по восточному календарю выступает змея. Поэтому и решили посвятить этим животным очередную публикацию в рубрике «Красная книга ПМР». А в качестве героинь выбрали ядовитых представительниц этого подотряда пресмыкающихся. «Три, две или одна?» — узнаете из одноименного материала.

В конце номера по традиции читателей ждут постоянные рубрики «Спортивная орбита», «День в истории», «Вам Телеграм» и гороскоп на предстоящую неделю.