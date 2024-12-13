Анонс газеты «Приднестровье» на 13 декабря

Почти во всех городах Приднестровья уже зажглись разноцветные огни на новогодних ёлках. А значит официально дан старт любимой всеми предпраздничной суете, когда всей душой взрослые и дети ждут чуда. Газета «Приднестровье» в субботнем номере поможет настроить читателя на атмосферу волшебства.

Есть люди, которые не ждут чудес, а сами движутся к цели, превозмогая всё и вся. Их подвиг всегда будет служить образцом великой нравственности и духовной стойкости, ярчайшим примером патриотизма. Мы продолжаем публикацию очерков о тех, кто подарил нам мир, заплатив за это огромную цену. Героиня очерка «Мы свято верили в нашу победу» — ветеран Великой Отечественной войны, тираспольчанка Клавдия Попова.

Очень восхищают люди, которые успели за свою жизнь не только дом построить, дерево посадить и сына вырастить. И это притом что на их долю выпало немало испытаний, требующих храбрости, нечеловеческой выдержки и необычайного трудолюбия. На примере семьи Ликий из села Грушка Каменского района можно с полным основанием воспитывать подрастающие поколения. Об этом читайте в материале «Их очаг не погас».

В своё время героя очерка «Жизнь как подвиг» Вячеслава Палия называли «Херсонский Мересьев». И не просто так. На собственном опыте он убедился, что главное – не сдаваться, не поддаваться чувству жалости к себе и обиды на весь мир.

Как сделать денежный перевод в Россию по номеру телефона? Как справляться с капризами пожилых родственников? Можно ли найти работу людям «серебряного» возраста? На эти вопросы поможет ответить постоянная рубрика «Мои года — моё богатство».

Ему нет и тридцати, а за плечами тяжёлый спортивный багаж. Его день расписан по минутам – тренировки и ещё раз тренировки, кстати, с шести он уже на ногах, вернее, на пробежке. Он – это профессиональный боец Александр Скроб. О нем расскажет очерк «Кикбоксёр».

Он водится в Днестре, но вероятность встречи с ним исчезающе мала. Его вкусное мясо считается деликатесом и пользуется огромным спросом. Недавно эту удивительную рыбу включили в Приложение I Конвенции CITES, означающее полный запрет международной торговли дикими экземплярами данного вида. Его образ жизни – одна из неразгаданных до конца загадок природы. Подробности – в материале «Удивительный угорь».

14 декабря 1943 года постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) был утверждён Государственный гимн Советского Союза. Автором мелодии гимна стал советский композитор Александр Александров. А вот музыкой Государственного гимна Приднестровской Молдавской Республики стала мелодия музыкального произведения «Да здравствует наша держава» его сына, Бориса Александрова. Об этом – в материале «О гимне державы и его творцах» из рубрики «День в истории».

В интернете по запросу о Склифосовском первым делом появляется ссылка на популярный российский телесериал. Чем ещё знаменит наш выдающийся соотечественник, уроженец Карантина-Дзержинского, именем которого назван Научно-исследовательский институт скорой помощи в Москве – в материале «Коротко о Склифосовском».

Традиционно в конце номера читателей познакомят с новостями спорта, а также прогнозом погоды на предстоящую неделю, эрудитов ждет сканворд.