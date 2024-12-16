Маленькие оды большой любви

Большинство сотрудников ГУ «Приднестровская газета» – люди семейные. И как никто другой понимают насколько крепкий тыл, счастливая семья влияет на творческий потенциал, порыв. А он им очень нужен, чтобы постоянно рассказывать читателям трех республиканских газет о том, как в Приднестровье проходит объявленный Указом Президента Год семейных ценностей.

«Приглашает в гости семья Зубко». Так называется материал, опубликованный в газете «Гомин», и рассказывающий о гостеприимных хозяевах усадьбы в Каменском районе. Крепкие семейные узы помогли супругам обустроить гостевой дом и развивать сельский туризм.

Этой же семье информационное внимание уделил и собкор газеты «Приднестровья». Свой рассказ о любящих супругах и предприимчивых бизнесменах он назвал «Деревенская благодать».

В тематической газетной полосе «Гомина» под названием «Шпаргалка для родителей» ее автор дает совет чем наполнить осенние каникулы школьников.

«Я на каждого ребенка смотрю как на родного», «Многодетной маме учителем быть легче» – две эти статьи журналиста «Гомина» объединяет одна тема: как учителя украинского лицея совмещают педагогическую деятельность и заботу о самых близких и родных.

«Пример сохранения семейных ценностей и верности родному краю». Длинному заголовку соответствует подробный рассказ собственного корреспондента «Гомина» по Каменскому району о том, как отметили храмовый праздник в с. Хрустовая. По традиции здесь достойно чествовали супружеские пары с большим опытом семейной жизни, молодых супругов, а также тех, у кого в Год семейных ценностей «аист принес ребенка».

Материал из газеты «Адевэрул Нистрян» под названием «Светлый успех на пути жизни» рассказывает о педагогической деятельности и семейной жизни Любови Андреевны Мораренко из с. Тея Григориопольского района. По ее стопам пошли брат, дочь, племянница, невестка – все учителя!

Со страниц «Адевэрул Нистрян» старший преподаватель кафедры психологии ПГУ Елена Чумейка рассказала читателям о том, что лежит в основе счастливой семьи и какую роль играют в ее жизни традиции. Советы можно найти в публикации под заголовком «Семья в современном обществе». Ее коллега Ксения Репещук в статье, опубликованной в этой же газете под названием «Разнополое воспитание», рассказала о проблеме гендерного воспитания, о моделях семьи, социальных ролях и истинности семейных ценностей в современном мире.

Урок правовой грамотности для бендерских лицеистов провели сотрудники городского Управления ЗАГС. Ребятам рассказали о семейном законодательстве, правах членов семьи, о социальном равенстве, а также открыли «святая святых» – архив. В нем собрана история гражданского состояния нескольких поколений бендерчан. Подробности – в публикации «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Ввод в профессию».

«Дорогие родители, вы моя гордость!» Так назвала статью директор Дома культуры с. Чобручи Слободзейского района Наталья Баранова. И посвятила она ее родителям, отметившим 50 лет совместной жизни.

«Сила семьи побеждает трудности» – еще одна публикация «Адевэрул Нистрян» из Слободзеи. Она о семье Тулей. Михаил и Людмила воспитали 6 детей, трое из них неродные (дети сестры Михаила, которая погибла в автокатастрофе вместе с мужем). Рассказ о том, как в ладе и гармонии жили они в маленькой квартирке, а затем построили дом своей мечты.

«О самых важных ценностях» вели речь участники конференции, посвященной Году семейных ценностей. Все это записал журналист «Адевэрул Нистрян», а затем обнародовал для читателей газеты.

Супруги Каймакан поделились с читателями «Приднестровья» секретами семейного счастья. «Крепко держась за руки, они идут по жизни уже больше сорока лет, а музыка их сопровождает» – в этих строчках из статьи под заголовком «Каса маре» квинтэссенция журналистского материала.

О счастье обретенного путем усыновления материнства в статье под названием «У вас будет ребёнок» рассказал автор «Приднестровья».