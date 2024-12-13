Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 14 дечембрие, ал зиарулуй ностру

Фачець куноштинцэ: Елена Бырка, педагог де лимбэ франчезэ, каре апроапе 10 ань се афлэ ын фрунтя организацией синдикале примаре а школий медий молдовенешть дин Каменка. О атенцие деосебитэ думняей акордэ мембрилор тинерь ай синдикателор. Пентру деталий, й-ам соличит ун интервиу.

Деталий гэсиць ын артиколул «Кураж ши респонсабилитате».

Уника господэрие колективэ дин районул Каменка, дар ши дин ынтряга републикэ а сэрбэторит, речент, 95 де ань де ла ынфиинцаре. Колхозул «Путь Ленина» екзистэ даторитэ хэрничией ши инсистенцей локуиторилор унуя динтре челе май марь сате дин район – Хрустовая, дар ши ефортурилор, депусе де искусиций сэй кондукэторь. Ренумеле де одиниоарэ ал господэрией есте менцинут (апроапе 15 ань) де кэтре М.С. Пеньковский – ом ку о експериенцэ богатэ де вяцэ ши де активитате.

Деталий гэсиць ын артиколул «О кале лунгэ ку о дуратэ де 95 де ань»

Ын луна аугуст ын Нистрения а апэрут о ноуэ организацие — «Аутгалактика». Еа вине сэ ажуте ши сэ сприжине пэринций копиилор ку о тулбураре де спектру аутист ши ку алте тулбурэрь ментале. Деспре ачаста ам дискутат ку Кристина Курбет – прешединтеле ши кофондатоаря ачестей организаций.

Деталий гэсиць ын артиколул «Сынт деосебиць ла суфлет».

Директоаря музеулуй дин сатул Карагаш, районул Слобозия, Елена Рычкова, шь-а дескоперит мисиуня вьеций апроксиматив трей ань ын урмэ, фиинд дежа трекутэ де вырста де чинчзечь де ань. Ый плаче мулт чея че фаче ши се симте нечесарэ челор, пентру каре мунчеште.

Деталий гэсиць ын артиколул «Мисиуня вьеций».