Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 14 грудня

Гарячі серця небайдужих людей

Три роки тому за ініціативою Президента Вадима Красносельського в республіці почали відзначати Міжнародний день добровольця (волонтера). Цього року з нагоди свята Міністерство просвіти та представництво Росспівробітництва організували круглий стіл «Добровольчість у дії».

В його межах вшанували тих, хто надає допомогу людям з обмеженими можливостями здоров’я, пенсіонерам, регулярно бере участь у різноманітних гуманітарних і соціальних акціях, у пошукових, екологічних, спортивних заходах.

Про таких небайдужих людей міністр просвіти Світлана Іванишина сказала:

«Добровольчість – це частина придністровської культури, показник соціальної зрілості суспільства. В основі добровольчості – добрі серця».

На що здатні волонтери, люди з добрими душами розповів кореспондент газети «Гомін» на четвертій шпальті нового випуску.

Сила і воля

Разом – сила волі. Саме вона допомогла дубоссарському параспортсмену Денису Раюлу здобути першість на Відкритому чемпіонаті Європи з гирьового спорту. Гирю вагою 16 кг він підняв 81 раз! Більше за всіх інших 254 суперників із 14 країн.

За плечима Дениса нелегкий шлях у параспорті, безліч подолань і досягнень. У 2020-му наш земляк був серед учасників XVI Паралімпійських ігор, що проходили в Японії. У цих спортивних досягненнях не тільки тренування до сьомого поту самого Дениса, а й знання та компетентність його тренерів Олександра та Зінаїди Іов.

Про тернистий шлях Дениса Раюла до вищих спортивних досягнень читачі можуть дізнатися, прочитавши матеріал нашого власного кореспондента на 7-й сторінці друкованого видання.

Музика – мова універсальна

Коли співають музи, мають мовчати гармати. На жаль, у нашому світі це не так. А як цього хотілося б… Проте, всупереч «прозі дня» композитори, музиканти висловлюють почуття, діляться ними зі світом, використовуючи 7 нот. Але яка ж різноманітна їхня гама!

Відчувати мелодію душі з самого дитинства навчають педагоги, які працюють у музичних школах. Слободзейська нині відзначила 65-річчя, дозволивши доторкнутися до чарівного і прекрасного світу музики понад 1 200 випускникам. І хто знає, можливо, всього за кілька років ті, хто сьогодні пізнають гами та сольфеджіо, гратимуть на скрипці або фортепіано, як музикант-віртуоз Саня Кройтор, який вкотре порадував виконавською майстерністю вимогливу придністровську публіку.

Про молодих і поважних музикантів наші журналісти написали на 8-й музичній шпальті газети «Гомін».

А ще в черговому номері нашого тижневика читачі можуть дізнатися:

про запровадження в республіці надзвичайного економічного стану;

як зустрічали Діда Мороза та Снігуроньку в Кам’янці, Рибниці та Слободзеї;

як залучити молодь до участі у виборах;

як зростають лави передплатників газети «Гомін»;

як вшановують пам’ять воїна-інтернаціоналіста в Кам’янському районі;

як святкують день народження колективу солісти ансамблю «Чорнобривці» з Дубоссар.

Головне фото Олега Гавриленка.