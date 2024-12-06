Анонс газеты «Приднестровье» на 7 декабря

Все художники и ценители искусства 8 декабря отметят профессиональный праздник. В субботнем номере мы познакомим читателей с представителями разных творческих династий и расскажем о выдающихся земляках.

«Искусство редко приносит деньги, зато оно способно щедро дарить счастье, радость, сказку», — убеждены супруги Татьяна и Владимир Шума, а также их дочери Валерия и Маргарита. Одна из творческих династий, на которые так богата солнечная, живописная приднестровская земля. Об этих замечательных художниках расскажет очерк «Солнечные Шумы».

«Пора в путь-дорогу!» — интервью с руководителем клуба «КЛИО», экскурсоводом и краеведом Айжигитом Чырдаевым о том, что, путешествуя, человек познаёт мир и себя в этом мире, получает положительные эмоции и расширяет кругозор. И, что немаловажно, для этого не надо ехать за границу. В нашей республике, в частности в Рыбницком районе, есть что посмотреть!

Ко Дню образования УВД г. Бендеры газета расскажет о Н.Г. Грищуке, полковнике милиции в отставке, который в числе первых во вновь образованном городском отделе милиции поддержал в 1991 году молодое государство. Читайте очерк «За нами была родная земля».

Очерк «Среди большой войны жестокой» расскажет о ветеране Павле Евдокимовиче Балтяне. Это одна из немногих историй жизни и подвига фронтовика, которую посчастливилось услышать корреспонденту из первых уст.

В этом номере газета представляет вниманию читательниц новую женскую страничку «Лучшие подруги». Здесь речь пойдёт не только о нарядах и причёсках, но и о воспитании детей, о поиске себя, здесь можно будет делиться своим опытом, вместе наводить дома уют, готовить самые вкусные блюда, читать хорошую литературу и говорить о хорошем кино.

Среди уроженцев Приднестровья есть несколько личностей поистине мирового масштаба. 20 ноября 2024 года просвещённое человечество отметило 195 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна. Выдающийся русский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный педагог родился 16 ноября 1829 года в селе Выхватинцы, которое тогда входило в Подольскую губернию Российской Империи, а сегодня – в Рыбницкий район ПМР. Подробнее – в материале «Титан от музыки».

Зачастую дети, рождённые в творческих семьях, а наш герой — представитель музыкальной династии, с раннего возраста в мельчайших подробностях знают тонкости профессии, и трудности их не пугают, а кажутся вполне преодолимыми. Потому что для настоящего таланта не существует преград, что подтверждает жизненный путь Константина Гарниша. О нем расскажем в материале «О дудочке и кувшинчике».

Недавно день рождения отметила буква «Ё», которую то использовали, то снова забывали. А сейчас ей даже памятник установили на родине одного из популяризаторов использования этой литеры. Обо всём этом — в зарисовке «Расставить все точки над «Е».

80 лет назад была принята так называемая «Чикагская конвенция», ставшая прологом к созданию ICAO (Международной организации гражданской авиации). Конвенцию в качестве рамочной нормы права приняла наша республика. Подробнее — в традиционной рубрике «День в истории».

Рубрика «Грамотеи» расскажет, как в зависимости от ситуации, использовать те или иные слова и выражения.

В конце номера по традиции читателей ждет «Спортивная орбита», афиша культурных мероприятий и гороскоп.