Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 7 дечембрие, ал зиарулуй ностру

Ын ателиерул импровизат ал рыбниценчей Марией Глимбовская «се наск» вииторий приетень ай бебелушилор ши копиилор дин републикэ. Думняей кучереште инимиле копиилор ку жукэрий конфекционате дин материале натурале ши каре ку ушуринцэ пот фи ынкадрате ынтр-о повесте инвентатэ де микуць.

Деспре че фел де жукэрий есте ворба? Афлаць, читинд артиколул «Жоакэ-те ку ной!»

Ын шкоала дин сатул Кузмин, районул Каменка, а фост инаугуратэ «Банка Ероулуй», чя а луй Думитру Жуковский, фост елев ал ачестей школь. Тынэрул а фэкут сервичиул милитар ын Афганистан. Дин пэкате, ну й-а фост сортит сэ-шь ревадэ руделе. Ын друм спре касэ, дупэ демобилизаре, авионул, ла бордул кэруя ера ши Думитру, а фост атакат де душмань. Ероул дин Кузмин а фост декорат пост-мортем ку Ординул «Стяуа Рошие».

Ла евениментул солемн а фост презент татэл ероулуй — Сергей Иустинович Жуковский.

Деталий гэсиць ын артиколул «Банка ероулуй».

Шкоала №15 дин Бендер а ымплинит 50 де ань – о периоадэ де реушите, де викторий ши, десигур, де мункэ асидуэ. Мындрия школий сынт елевий де азь ши чей де ерь ши педагоӂий. Ын ширул челор дин урмэ се ынкадрязэ ши Лудмила Василевна Балан, уна динтре ачеле ынвэцэтоаре каре а петрекут ын лумя маре май мулте промоций де абсолвенць, мунчинд дин анул 1974 ку копилаший дин класеле примаре. «Еминент ал Ынвэцэмынтулуй Публик», децинэтоаре а медалиилор «Пентру мункэ сусцинутэ» ши «Пентру мункэ деосебитэ» — тоате ачестя се реферэ ла думняей.

Кум а сэрбэторит шкоала, афлаць дин артиколул «Ла жубилеул де аур».