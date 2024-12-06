Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 7 грудня

Права людини – фундаментальна цінність

Загальна декларація прав людини – це документ, що стосується кожного жителя Землі. Ухвалений 76 років тому, він не втратив і не втратить своєї актуальності. В універсальному документі лише 30 статей, але вони охоплюють все багатогранне життя будь-якої людини.

Довгим і складним був шлях людства до визнання верховенства прав людини над усім іншим. І це досить справедливо: кожен із нас народжується з рівними правами, які повинні дотримуватися протягом усього життя.

Скільки б не минуло часу, дослідники, політологи, юристи, економісти, соціологи знову і знову повертатимуться до цієї теми. От і в Придністров’ї в ПДУ спільно з Конституційним судом республіки провели науково-практичну конференцію на тему «Права людини: фундаментальні цінності, стандарти та сучасні виклики».

Думки та погляди маститих правознавців та юристів-початківців зі студентської аудиторії на систему прав людини вислухав кореспондент газети, а потім транслював їх читачам «Гомону» на 3-й сторінці друкованого видання.

Історія любові до рідної мови

Для мешканців Дубоссар Ганни Андріївни та Олександра Микитовича Бугаєнків газета «Гомін» – це зв’язок із батьківщиною, з Україною. Подружжя є одним із перших передплатників офіційного видання українською мовою.

«Я дуже люблю газету «Гомін», читаю її від першого до останнього рядка. Я ж українка і дуже рада, що завжди можу читати рідною мовою», – розповіла віддана шанувальниця нашого видання. Пристрасть до читання рідною українською в сім’ї давня. Підтверджується це і тим фактом, що ще за радянських часів, перебуваючи за тисячі й тисячі кілометрів від України, працюючи в Казахській РСР, подружжя також передплачувало друковані видання українською мовою. Вони надходили їм поштою прямо з Києва. Це були «Робітнича газета» та літературно-художній журнал для дітей молодшого та середнього віку «Барвінок».

Про любов подружжя Бугаєнків до українського слова, до газети «Гомін» та одне до одного на шостій шпальті «Гомону» розповіла власний кореспондент видання по Дубоссарському району.

Музичний геній із Вихватинців

Антон Рубінштейн – видатний композитор ХІХ століття. Його ім’я добре відоме шанувальникам класичної музики в усьому світі. Однак, мало хто чув про місце, де іменитий музикант з’явився на світ.

До 195-річчя Рубінштейна в музеї на його малій батьківщині (с. Вихватинці) відбувся захід із циклу «Мої великі земляки». Цей соціогуманітарний проект з метою збереження історичної пам’яті протягом кількох років реалізує партія «Оновлення». Цими ж днями виповнилося 30 років музею с. Вихвантиці.

У творче відрядження на північ республіки виїхав наш кореспондент, який взяв участь в урочистих заходах із нагоди обох знаменних приводів. Емоціями та враженнями він ділиться з читачами «Гомону» на 5-й сторінці нашого друкованого видання.

Крім того, читачі чергового номера можуть дізнатися:

що вибори та референдуми – це найвищий прояв демократії;

що вітчизняні товари, як і раніше, високої якості;

що придністровська земля багата на талановитих художників;

що ми відповідаємо за тих, кого приручили;

що дітям настав час писати листа доброму чарівнику Діду Морозу.

Головне фото Сергія Марченка.