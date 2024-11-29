Анонс газеты «Приднестровье» на 30 ноября

Субботняя «толстушка» порадует читателей «Приднестровья» самыми разнообразными темами, каждый найдет материал по вкусу. Но главными на страницах газеты остается человек и вечные ценности.

25 ноября 1994 года, в сложные во всех отношениях времена становления нашей молодой республики, начал существовать на официальном уровне Приднестровский Государственный симфонический оркестр. Недавно он отметил своё 30-летие большим юбилейным концертом. О прошлом и настоящем ГСО, его миссии в культурной жизни страны читайте в материале «Бесконечны музыкальные горизонты».

В музее музея Антона Рубинштейна и истории села Выхватинцы Рыбницкого района есть бесценнейшие экспонаты. Чем они уникальны и почему, расскажет зарисовка «Дайте прикоснуться к клавишам рояля».

В редакцию приходят письма. Одно из них – от корреспондента с большим стажем Аллы Овсейчик. Много лет она писала о наших фронтовиках, ей посчастливилось услышать из первых уст истории их жизни и подвига. Её очерк «Родина для любого из нас – это всё» — о ветеране Великой Отечественной, тираспольчанине Александре Андреевиче Кухарском.

Корреспондент газеты встретился с психологом Аллой Новиковой, чтобы поговорить о её работе, такой важной и нужной, порой возвращающей людей к жизни. Ответы на вопросы, которые волнуют многих, можно найти в интервью «Любимое в работе – помогать».

Газета представляет свою совершенно новую детскую страничку «Маленький раскардаш». Большую часть времени и места здесь будут занимать идеи, вопросы, рисунки, фотографии, рассказы из жизни, творчество именно ребят-читателей. Когда на страничке хозяйничают не взрослые, а молодые, то маленького, но уютного, милого такого раскардаша не избежать никак.

В наше суматошное время, когда мир стремительно меняется, семья остаётся важным источником поддержки и стабильности. В семье Гарт из Первомайска более 20 лет родители совместно с детьми строят настоящее и будущее, основываясь на непреходящих ценностях – «Во всем и всегда вместе».

Педагогический стаж этой семейной династии превышает 240 лет! Её основателем был ветеран Великой Отечественной войны Иван Будулуца. Подробнее — в материале «Мы одна большая семья».

О занимательном случае, произошедшем с приднестровским писателем Владимиром Денисенко, читатели узнают из рассказа «Кнут».

Об этой семье точно можно было бы снять увлекательный биографический сериал, затрагивающий всю историю прошлого века, и не только его. Но писатель Владимир Набоков такую идею вряд ли бы одобрил. Сюжетная канва его произведений всегда содержит множество подтекстов, стиль изобилует изощрённейшими художественными приёмами, передать которые на экране вряд ли под силу даже очень хорошему кинорежиссёру. Об этом и многом другом расскажет статья «Набоковы».

Эндемичными называют виды животных и растений с узким ареалом распространения на планете. Такие уникумы есть и в нашей фауне. «О чопе большом и чопе маленьком» —рыбах семейства окунёвых, которые больше нигде не встречаются, как только в Дунае и Днестре с их притоками, узнаете из рубрики «Красная книга ПМР».

В конце номера читателей ждут постоянные рубрики «День в истории», «Спортивная орбита» и «Афиша выходного дня», а также гороскоп и прогноз погоды.