Анонс газеты «Приднестровье» на 9 ноября

Впереди долгие выходные, а чтобы провести их интересно, предлагаем вниманию читателей субботний номер газеты «Приднестровье», главные герои которого – талантливые и такие разные приднестровцы: милиционеры, музыканты, фотографы, озеленители…

Для жителей села Ленино Рыбницкого района нынешний праздник 7 ноября особенный – селу исполняется 100 лет. У него удивительная история, окутанная революционным ореолом наших предков-романтиков, решивших строить судьбу собственными руками. Подробнее – в материале «Не просто праздник – это наша с тобой история».

Они первыми приходят на помощь, ведут борьбу с преступностью, оберегая мир и спокойствие людей. Ко Дню милиции мы расскажем о ветеране органов внутренних дел Борисе Шкильнюке, который верно «Служил народу и правде».

Наша газета продолжает проект «Экспертный клуб», где нет главного и второстепенного, где нет протокола, а есть открытый откровенный диалог. О цифровизации в Приднестровье, развитии сферы IT, современных формах работы СМИ и многом другом мы поговорили с министром цифрового развития Александром Димитрогло.

Осень жизни приходит к нам по-разному. Кто-то живёт в кругу родных людей, а кому-то приходится доживать свой век в одиночестве. В лучшем случае – в Доме для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы в селе Воронково Рыбницкого района. О жизни постояльцев в этом социальном учреждении читайте в материале «Дом, где согреваются сердца».

«О джазе и не только» — очерк о дубоссарской талантливой саксофонистке Валерии Лутошкиной, мечтающей покорить мир.

Рептилия, о которой пойдет речь в рубрике «Красная книга ПМР», станет для многих читателей настоящим открытием. «Ящерка, не умеющая бегать» — рассказ о веретенице ломкой, одной из двух безногих ящериц, обитающих на просторах бывшего СССР.

На международные турниры по спортивно-бальным танцам, куда его постоянно приглашают в жюри, этот человек уже несколько лет старается приезжать не на автомобиле, а на велосипеде. Он круглый год, в любую погоду купается в Днестре. Он без малого 40 лет не расстаётся с фотоаппаратом. В итоге он стал победителем объявленного нашей газетой фотоконкурса «Лови удачный кадр». Подробнее – в очерке «Танец жизни Виктора Гоголя».

О непростом пути к творчеству Леонида Кириенко, фотографа, занимающегося аэросъемкой, узнаете из зарисовки «Полеты во сне и наяву».

Людмила Подолян знает о цветах всё. Она работает в службе озеленения рыбницкого предприятия коммунальной службы и благоустройства и очень счастлива, что исполнилась её мечта – выращивать цветы. Зарисовка «Потому люблю я хризантемы, что они похожи на меня» — о ней.

Если заглянуть в мировую «Книгу рекордов Гиннесса», можно найти интересные факты с достижениями приднестровцев. О том, за какие рекорды их имена внесли в эту книгу, читайте в материале «Исторический переплёт» в рубрике «День в истории».

Самые интересные научные факты можно найти в ежемесячном дайджесте «Нескучно о научном», в конце номера любителей русского языка ждет рубрика «Грамотеи», новости спорта читатели узнают из «Спортивной орбиты», а «Афиша» познакомит с предстоящими мероприятиями.