Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 9 ноембрие, ал зиарулуй ностру

Уникул ателиер де карамя, ну нумай дин РМН, чи ши Молдова, шь-а дескис ушиле пе 14 фебруарие 2019. Есте ситуат ын Тираспол. Де-а лунгул челор 5 ань де екзистенцэ а продус май мулт де ун милион динтре челе май варияте карамеле. Ателиерул а фост креат де ун тынэр антрепренор ши татэ грижулиу, Думитру Гординский.

Деталий гэсиць ын артиколул «Карамя мултиколорэ»

Сынт Кирил ши вэ инвит сэ фачем ретроспектива уней кэлэторий ку о дуратэ де 26 де оре, ку 3 авиоане прин 4 аеропортурь, спре Форул Интернационал ал Журналиштилор де ла Калининград. Сэ фим синчерь, е о маре опортунитате ши маре норок сэ фий парте а унуй астфел де ивент.

Деспре че сете ворба? Афлаць дин «Гэлэӂие» ла Форул Интернационал де ла Калининград»

Деспре тинереце ши импортанца спортулуй ын вяца тинерилор де астэзь ынтр-о атмосферэ приетеноасэ ам дискутат ку Александру Пулбере, дисчипол ал школий спортиве а резервелор олимпиче №4 дин орашул Тираспол, каре а ынчепут сэ практиче акробация ла вырста де 4-5 ань.

Деталий гэсиць ын артиколул «Принчипалул е сэ ай доринцэ»

Ала Семионовна Гуменко, директоаря школий де базэ дин сатул Михайловка, районул Рыбница, е ын прагул биланцулуй активитэций сале. Ын калитате де мамэ, социе, господинэ, приетенэ, профитэ де о апречиере пе нота «5». Ку ачеяшь нотэ е апречиятэ ши де колеӂий сэй ын аӂенда активитэций сале школаре. Аша дар, е еминентэ ын орьче!

Деталий гэсиць ын артиколул «Феричиря ну аре вырстэ».