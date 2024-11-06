Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 9 листопада

Від дільничного до міністра

Завтра в Придністров’ї відзначать професійне свято правоохоронців – День міліції. Ці люди з загостреним почуттям справедливості щодня протистоять злочинцям. Вони по цей бік барикад, на світлій стороні боротьби добра і зла. Всі – від рядового і до маршала.

Так і в черговому номері «Гомону» «зійшлися» матеріали – від дільничного й до міністра. Про буденно-небезпечну роботу придністровських міліціонерів читайте на 2-й та 3-й шпальтах друкованого видання.

In vino veritas

У Придністров’ї що не людина, то винороб. Майстрів виготовлення іскристого сонячного напою маємо доволі. Такі традиції нашого благодатного для культивування винограду краю. І гріх його не вирощувати, і не виробляти з бурштинових ягід вино.

Виноградарі-любителі, які з роками стають професіоналами, із задоволенням пригощають ним усіх бажаючих на фестивалях вина. Там вони діляться секретами з колегами й охочими зайнятися цією благородною справою. На черговому фестивалі вина в Бендерах побував наш кореспондент.

Про святкову палітру, різноманіття представлених видів домашнього вина вітчизняних виробників можна прочитати на 1-й шпальті газети «Гомін».

На зарядку шикуйсь!

Чемпіонами не народжуються, чемпіонами стають. Завдяки завзятості, рішучості та щоденним тренуванням, долаючи втому, часом через біль, що приносять травми. Шлях до олімпійських медалей, світових рекордів та п’єдесталів пошани починається в дитинстві, коли досвідчені тренери розгледіли в чубатих хлопчаках і смішних дівчатках потенціал майбутніх олімпіоніків.

Відомі придністровські спортсмени Микола Орлов (метання списа) та Єгор Нечипорук (самбо) провели для учнів Бендерської школи № 15 відкритий урок ранкової зарядки. Саме з неї вони розпочинають власні тренування.

Про те, як це було, наскільки юним вдалося осягнути секрети майстерності професійних спортсменів, – на останній сторінці чергового номера «Гомону» написала наш кореспондент.

Журналісти «Гомону» також розкажуть читачам:

про озеленення Придністров’я та причетність до цієї благородної справи членів Уряду;

про дві ювілейні п’ятірки Тираспольського технікуму комерції;

про те, які дороги будують у Придністров’ї, та хто перевозить ними пасажирів;

про те, чим зайнятися учням та їхнім батькам під час шкільних канікул;

про веселе храмове свято в Тернівці.

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