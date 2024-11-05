Время подписаться

2024-й выходит на финишную прямую. Вместе с ним и подписная кампания на республиканские издания, входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета», – «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин». Те, кто уже подписался на главные печатные источники информации в республике будут получать их с 1 января 2025 г.

Последние два месяца года по традиции самый напряженный период для сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Осенью и в начале зимы они объезжают населенные пункты республики с рекламно-агитационными целями. На днях они были в служебной командировке в Григориополе и Дубоссарах. В этих городах они провели рабочие встречи с начальником МУ «Григориопольское УНО» Ольгой Брагой, врио. начальника МУ «Григориопольское управления культуры» Валерией Афанасьевой, директором МУ «Служба социальной помощи г. Григориополя и Григорипольского района» Ниной Заяц, начальником МУ «Дубоссарское УНО» Викторией Дзенган, начальником МУ «Дубоссарское управление культуры» Светланой Скрикуляк, директором МУ «Служба социальной помощи г. Дубоссары и Дубоссарского района» Любовью Бугаенко.

Это был диалог давних партнеров и единомышленников, которые плодотворно сотрудничают в деле проведения подписных кампаний на главные печатные издания республики. Вот и в этот раз представители ГУ «Приднестровская газета» приехали к партнерам не с пустыми руками: рекламными буклетами, свежими номерами газет. Печатная продукция будет распространена также среди подопечных местных служб социальной помощи на дому. Ведь именно люди старшего поколения по-прежнему отдают предпочтение газетам, привычным глазу новостям на бумаге.

Эффективной признана работа Дубоссарского управления народного образования, специалисты которого оповещают, призывают подведомственные учебные заведения подписаться на республиканские газеты, пишущие на трех официальных языках нашего многонационального государства. При этом необходимо учитывать тот факт, что нередко издающиеся ГУ «Приднестровская газета» издания используются учителями и воспитателями в качестве учебного пособия.

До нового года и до окончания подписной кампании на первое полугодие 2025 г. еще есть время. Поспешите «оформить встречу» с любимыми изданиями и в будущем году.

Фото Влада Унтилова.