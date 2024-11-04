Не прожить нам в мире этом без газет, без газет

Сейчас самое подходящее время для того, чтобы оформить подписку на республиканские газеты с получением их в первом полугодии будущего года. Об этом постоянно напоминают нынешним и потенциальным подписчикам сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». На них, а также на их коллегах из редакций газет «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян», входящих в состав ГУ «Приднестровская газета» лежит основное бремя и ответственность за эффективное проведение подписной кампании, а также ее конечные результаты.

Отличной публичной площадкой, где презентуются главные печатные издания страны, являются храмовые праздники населенных пунктов Приднестровья. Осенью их особенно много. Это время, когда их жители отмечают дни рождения родного села или города. В их ходе и старожилов семейной жизни чествуют, и молодые пары, и ветеранов, и только родившихся малышей.

Именно так было недавно в с. Терновка Слободзейского района. Было весело, шумно, вкусно. Это постарались участники многочисленных коллективов художественной самодеятельности.

Сотрудники же отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» на этом празднике работали: совместно с коллегами из ГУП «Почта Приднестровья» провели традиционную акцию «День подписчика».

В ее ходе им презентовали газеты «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета». В итоге у республиканских газет появились десятки новых подписчиков.

Побудительным мотивом к подписке на республиканские печатные издания стало и получение определенных выигрышных бонусов теми, кто и в следующее полугодие решил идти рука об руку с главными газетами республики.

Наряду с этим напомним желающим подписаться на республиканские газеты, издающиеся на трех официальных языках: не надо ждать, подписная кампания носит постоянный характер. Это возможно сделать в любой день с получением газет со следующего месяца.

Фото Елены Недашковской.