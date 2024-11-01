Анонс газеты «Приднестровье» на 2 ноября 2024 года

Субботний номер «Приднестровья» особое внимание уделит празднику — Дню народного единства, ведь этот праздник олицетворяет и единство приднестровского народа, объединённого общей историей, культурой и традициями.

Тираспольскому молочному комбинату – 80 лет. О том, как он работает ныне, о новинках и его истории можно узнать из публикации «Двойной юбилей».

4 ноября село Фрунзе Слободзейского района отметит престольный праздник — в честь Казанской иконы Божией Матери. Готовиться к нему сельчане начали ещё задолго до этого дня. Корреспондент газеты приехал сюда накануне, чтобы увидеть и получше узнать, «Чем живёт село».

Похолодание осенью, как правило, настигает нас внезапно. И тогда в первую очередь страдает наш иммунитет — достаточно небольшого сквозняка, чтобы заболеть. Газета расскажет, как сохранить здоровье в сезон простуд, а также познакомит читателей с тренером по плаванию Кристиной Константиновой. Обо всём читайте в материале «Никогда не поздно начать».

Советский гоночный карт нашли студенты тираспольского аграрно-технологического факультета ПГУ у кого-то в дальнем углу гаража. Его доставили в мастерскую университета, и Эдуард Косовский, который здесь учится, его отремонтировал. Чем руководствовался молодой человек, выбирая профессию механика, насколько сложно было восстановить карт, да и, собственно, зачем, – узнаете из интервью «Привет из прошлого».

Бабочка Vanessa atalanta для любителей природы – почти такая же знаковая деталь приднестровской осени, как, например, зрелые, тяжёлые, сочные виноградные гроздья или золотые айвовые плоды. Этой красавице из мира насекомых посвящен материал «Фруктолюбивый адмирал».

22 октября (2 ноября) 1721 г. – день рождения Российской Империи. Ему предшествовал 21 год кровавой, изнурительной и грандиозной Северной войны. Историческая зарисовка «Так начиналась империя» в рубрике «День в истории» расскажет о тех событиях подробнее.

С момента постройки Бендерская крепость не раз была атакована, осаждена, но всего единожды взята штурмом. Однако в ночь с 3 на 4 ноября 1789 года русским войскам повезло: турецкий гарнизон капитулировал без боя. О том, как развивались события, – в материале «Ключи от крепости».

В конце номера читатели узнают новости спорта и предстоящий «звездный» прогноз, ознакомятся с афишей предстоящих мероприятий, а также с самыми интересными постами в «Телеграме» и других мессенджерах.